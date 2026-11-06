Christian Ziege traut Nick Woltemade nach dessen Leihe zu Juventus einen Neustart bei Newcastle United zu. Das hängt auch mit einem deutschen Trainer zusammen.

Ex-Nationalspieler Christian Ziege glaubt an eine Zukunft von Nick Woltemade bei Newcastle United. Der frühere Premier-League-Profi, der unter anderem für Liverpool und Tottenham aktiv war, hält den Wechsel des Stürmers vom VfB Stuttgart nach England zwar für verfrüht – bei einer Rückkehr von seiner Leihe nach Turin sieht er unter Trainer Matthias Jaissle aber eine neue Chance.

„Vielleicht hätte er bleiben und unter Jaissle in Newcastle arbeiten sollen. Aber wenn er nach der Leihe zurückkehrt, um mit ihm zu arbeiten, könnte das eine andere Geschichte sein“, sagte der Europameister von 1996 zu Boyle Sports.

Laut Christian Ziege ist das Kapitel Newcastle für Nick Woltemade noch nicht beendet Laut Christian Ziege ist das Kapitel Newcastle für Nick Woltemade noch nicht beendet © IMAGO/MB Media Solutions

Ziege kritisiert Wechselzeitpunkt von Woltemade

Das hänge auch mit dem Coach der Magpies zusammen: „Matthias Jaissle ist ein hervorragender Trainer, der sich in Österreich und Deutschland bewährt hat.“

Die Entwicklung des hochgewachsenen Stürmers findet er bedauerlich: „Es ist ein bisschen schade für Woltemade. Er ist ein weiteres Beispiel für einen Spieler, der eine gute Saison in Stuttgart hatte und dann direkt nach Newcastle gewechselt ist. Es sieht so aus, als sei das zu früh gewesen.“

Newcastle hatte Woltemade für eine VfB-interne Rekordablöse von rund 75 Millionen Euro aus Stuttgart verpflichtet. Nach neun Toren in seinen ersten drei Monaten ließ seine Trefferquote nach. Unter dem neuen deutschen Trainer Jaissle spielte er in den Planungen keine Rolle und wurde verliehen.

DEINE MEINUNG

Leistungen bei Juventus zu wenig für Klopp

„Drei Saisons konstant Leistung zu bringen, bevor man einen großen Schritt macht, ist etwas ganz anderes, als schon nach einer zu wechseln. Die Premier League ist hart für Stürmer, und dort hat es für ihn nicht ganz funktioniert“, meinte Ziege.

Im Sommer folgte dann die Leihe in die Serie A zu Juventus Turin. In acht Einsätzen in der Serie A ist er noch ohne Tor, in allen vier Europa-League-Partien war er dagegen an mindestens einem Treffer beteiligt. „Jetzt ist er an Juventus ausgeliehen, und die Serie A kann für Stürmer sogar noch schwieriger sein“, befand Ziege. Auch Bundestrainer Jürgen Klopp verzichtete am Donnerstag bei seiner Kadernominierung auf den 24-Jährigen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.