Kosta Runjaic ist seinen Trainerjob bei Udinese Calcio in Italien los.

Kosta Runjaic ist nicht länger Trainer des italienischen Erstligisten Udinese Calcio. Der 55 Jahre alte Coach wurde nach SPORT1-Informationen am Montag von seinen Aufgaben entbunden. Nach zehn Spielen steht die Mannschaft um den ehemaligen Bayern-Star David Alaba mit fünf Punkten auf Rang 19 in der Serie A.

Runjaic wurde in seiner ersten Saison 2024/25 mit Udinese Zwölfter und beendete die vergangene Saison auf Rang zehn. Dies war in der Liga die erfolgreichste Saison für Udinese seit der Saison 2012/2013.

Bis zuletzt war der Deutsche der dienstälteste Trainer in der Serie A. Das ist ab sofort Cesc Fàbregas bei Como.

Auch in italienischen Medien wurde über das Aus des ehemaligen Trainers von unter anderem Kaiserslautern und 1860 München berichtet. Sein Nachfolger soll bereits gefunden worden sein. Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio soll Paolo Zanetti (zuletzt Hellas Verona) seine Nachfolge antreten.

Udinese: Alaba fehlt verletzt

Runjaic hatte es in den vergangenen Spielen nicht geschafft, den Negativtrend zu stoppen. Sieben der letzten acht Spiele gingen verloren. Dabei kassierte Udinese 20 Gegentreffer bei lediglich sieben eigenen Torerfolgen. Beim 2:5 gegen AS Rom am Samstag lag man bereits nach 37 Minuten mit 0:4 im Hintertreffen.

David Alaba konnte bisher noch nicht die erwünschte Rolle ausfüllen. Aufgrund einer Wadenverletzung fehlt er seit zwei Wochen und auch zuvor konnte er lediglich zwei Einsätze Bianconeri bestreiten.