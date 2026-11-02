Italien: Udinese stellt Runjaic frei

Unter der Leitung des deutschen Trainers kehrte der Klub in die obere Tabellenhälfte der Serie A zurück.

Der italienische Fußball-Erstligist Udinese Calcio hat sich nach über zwei Jahren von seinem deutschen Cheftrainer Kosta Runjaic getrennt. Dies teilte der Klub des ehemaligen Bayern-Stars David Alaba am Montagabend mit und bedankte sich bei dem 55-Jährigen für eine „von bedeutenden Erfolgen geprägte“ Zeit.

SPORT1 hatte bereits vor wenigen Stunden über das Aus von Runjaic in Udine berichtet.

Udinese steckt im Tabellenkeller fest

Aus den ersten zehn Partien der laufenden Serie-A-Saison hatte Runjaics Mannschaft lediglich fünf Punkte geholt. Udinese, das seit mehr als 30 Jahren ununterbrochen erstklassig spielt, steckt nach der 2:5-Heimniederlage gegen die AS Rom am vergangenen Samstag tief im Tabellenkeller auf Rang 19.

Runjaic war 2024 von Legia Warschau nach Udine gewechselt und hatte den Klub erstmals seit über zehn Jahren in die obere Tabellenhälfte geführt. Zuvor war der gebürtige Österreicher bereits in Deutschland als Cheftrainer tätig, unter anderem bei Darmstadt 98, beim MSV Duisburg, beim 1. FC Kaiserslautern und bei 1860 München.

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