Inter Mailand bleibt in der Serie A weiter in der Erfolgsspur. Mit dem sechsten Saisonerfolg festigt der italienische Topklub die Tabellenführung.

Titelverteidiger Inter Mailand hat in der italienischen Serie A die Tabellenführung gefestigt. Beim 3:1 (1:1) beim FC Bologna gelang am Samstagabend im siebten Spiel der sechste Sieg. Der deutsche Nationalspieler Yann Aurel Bisseck stand bei dem Auswärtserfolg die gesamte Spieldauer über auf dem Platz.

Tommaso Pobega hatte früh zunächst für die Führung der Gastgeber gesorgt (10.), der einstige Bundesligastürmer Marcus Thuram glich kurz vor der Pause aus (44.). In der zweiten Halbzeit sorgten Carlos Augusto (69.) und Ange-Yoan Bonny (83.) mit ihren Treffern für den Sieg für Inter.

In der hat das in dieser Saison noch ungeschlagene Team um Trainer Christian Chivu nun drei Punkte Vorsprung auf Lazio Rom, das am Sonntag bei Juventus Turin gastiert.

Serie A: Neapel verliert beim zuvor punktlosen Aufsteiger

Bereits am Nachmittag hatte der bis dahin punktlose Aufsteiger FC Venedig gegen Topklub SSC Neapel überraschend seinen ersten Saisonsieg gefeiert.

Beim 1:0 (0:0)-Sieg traf Akor Adams (49.) entscheidend, in der 68. Minute vergab der frühere Bundesligaprofi Kevin De Bruyne für Neapel bei seinem verschossenen Elfmeter die Chance zum Ausgleich.

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