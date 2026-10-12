Der Aufsteiger aus der Lagunenstadt liegt bei Atalanta schon noch sechs Minuten vorentscheidend zurück.

Der Katastrophenstart von Serie-A-Rückkehrer FC Venedig setzt sich fort. Das Team des früheren Nationalspielers Armel Bella-Kotchap, der seit September wegen einer Adduktorenverletzung zusehen muss, verlor auch sein sechstes Ligaspiel am Montagabend bei Atalanta Bergamo mit 1:3 (1:3).

Atalanta siegt trotz Elmas-Rot

Der Ivorer Franck Kessié (4.) und Doppelpacker Nikola Krstovic (6., 30.) brachten den früheren Europa-League-Sieger aus Bergamo auf Kurs. Venedig gelang zwar recht früh im Spiel das 1:3 durch Antoine Hainaut (37.), am ungefährdeten Sieg von Atalanta änderte das aber ebenso wenig wie die Rote Karte für die Leipziger Leihgabe Eljif Elmas (89.).

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach