Nick Woltemade glänzt beim 2:2 von Juventus gegen Rennes mit Tor und Vorlage und zieht mit Roberto Baggio gleich.

Nick Woltemade hat beim 2:2 von Juventus gegen Stade Rennes in der Europa League einen besonderen Vereinsrekord eingestellt. Der deutsche Angreifer bereitete im Juventus Stadium zunächst Zeki Celiks frühe Führung vor und verwandelte später einen Elfmeter zum Endstand.

Vor Woltemade schafften das nur Baggio und Kovacevic

Damit traf Woltemade in jedem seiner ersten drei Europapokal-Einsätze für die Bianconeri – zuvor gelang das für Juventus nur Roberto Baggio 1990 und Darko Kovacevic 1999.

Nick Woltemade jubelt über sein nächstes Tor für Juve Nick Woltemade jubelt über sein nächstes Tor für Juve © IMAGO/LaPresse

Juventus musste gegen die Franzosen dennoch einem Rückstand hinterherlaufen. Musa Al-Taamari egalisierte Çeliks Treffer, ehe Boulaye Dia Rennes vom Punkt noch vor der Pause in Führung brachte. Woltemade behielt nach dem Handspiel eines Gegners die Nerven und schoss den Strafstoß in der 66. Minute zum 2:2 mittig ins Tor.

Nick Woltemade wird in Italien gefeiert

Die italienische Presse feiert vor allem die Rolle des 24-Jährigen hinter Randal Kolo Muani. Die Gazzetta dello Sport sah Woltemades Stärken in dieser offensiveren und etwas tieferen Position besonders zur Geltung kommen und bescheinigte ihm große Sicherheit im letzten Drittel.

Der Corriere dello Sport schrieb auf seiner Titelseite, Woltemade sei nun für Juve vorangegangen, während Tuttosport ihn als einzigen Spieler der Gastgeber mit der richtigen Einstellung hervorhob.

DEINE MEINUNG

Woltemade glänzt als Spezialist für die Europa League

Für Woltemade stehen seit seiner Sommer-Leihe von Newcastle United drei Tore und eine Vorlage zu Buche – sämtliche Scorerpunkte erzielte er in der Europa League.

In der Serie A wartet er nach fünf aufeinanderfolgenden Joker-Einsätzen weiter auf seinen ersten Startelfeinsatz sowie auf seine erste Torbeteiligung.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.