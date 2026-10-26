Alessandro Costacurta lobt Nick Woltemade nach Juventus' 2:0 bei Lecce. Die Milan-Ikone zeigt sich von den Fähigkeiten des Deutschen begeistert.

Nick Woltemade hat sich nach seinem ersten Startelfeinsatz in der Serie A ein prominentes Lob verdient. Juventus Turin gewann am Sonntag mit 2:0 bei US Lecce, der deutsche Nationalspieler stand gemeinsam mit Randal Kolo Muani über die kompletten 90 Minuten auf dem Platz.

Alessandro Costacurta sieht in Woltemade eine wichtige Option für Trainer Luciano Spalletti. Der frühere italienische Nationalspieler sagte bei Sky Sport: „Woltemade ist der einzige Stürmer, dem man den Ball in die Füße spielen kann, damit er die Mannschaft nach vorne bringt.“

Nick Woltemade wird für seine Leistung gelobt Nick Woltemade wird für seine Leistung gelobt © IMAGO/Sebastian Frej

Die Milan-Ikone ergänzte: „Ich fand ihn eine gute Lösung, auch wenn er sich verbessern kann. Ich glaube, dass er als Zielspieler agieren kann, aber er hat noch viel Arbeit vor sich. Die Spieler um ihn herum bewegen sich noch nicht gut genug.“

Woltemade kommt bei Juventus langsam in Schwung

Woltemade blieb zwar ohne Torbeteiligung, half den Bianconeri aber nach dem durchwachsenen Saisonbeginn zum Sprung auf Rang sieben nach acht Ligaspielen.

Der 24-Jährige war am Deadline Day auf Leihbasis von Newcastle United zu Juventus gewechselt. Eine Kaufoption ist nicht Teil der Vereinbarung.

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In bislang neun Einsätzen in allen Wettbewerben musste sich der Angreifer zumeist hinter Kolo Muani einreihen, in der Europa League setzte er mit drei Toren und einer Vorlage allerdings bereits ein Ausrufezeichen und stand in jeder Partie von Beginn an auf dem Feld.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.