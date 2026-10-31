Beim 3:1 bleibt Milan zum achten Mal in Serie gegen den Stadtrivalen ungeschlagen. Ein Ex-Dortmunder bringt die Gastgeber dabei früh auf die Siegesstraße.

Die AC Milan hat das 247. Mailänder Derby dominiert und den Stadtrivalen Inter von der Tabellenspitze der Serie A geschossen. Die Rossoneri setzten sich als Gastgeber in der gemeinsamen Spielstädte in San Siro 3:1 (3:1) gegen die Nerazzurri durch und feierten ihren vierten Sieg im „Derby della Madonnina“ in Serie.

Inter, dass seit April 2024 in acht Spielen nicht gegen Milan gewonnen hat (zwei Unentschieden, sechs Niederlagen), rutschte in der Tabelle mit weiterhin 25 Punkten aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter das punktgleiche Lazio Rom. Lazio kann am Sonntag (15.00 Uhr) im Heimspiel gegen Cagliari Calcio auf drei Punkte davonziehen. Milan (21) ist vorerst Vierter hinter der AS Rom (24), die am Samstag 5:2 (4:0) bei Udinese Calcio gewann.

000_D62F6CF-ipad.jpg Große Freude: Christian Pulisic nach dem 1:0 © AFP/SID/Stefano Rellandini

Serie A: Pulisic leitet Milan-Sieg ein

Mit dem deutschen Nationalspieler Yann Aurel Bisseck in der Startelf wurde Inters Defensive früh und doppelt kalt erwischt. Der Ex-Dortmunder Christian Pulisic (4.) und Adrien Rabiot (10.) schossen eine schnelle 2:0-Führung heraus. Alessandro Bastoni (22.) gelang zwar der Anschlusstreffer, doch Milans Diego Moreira (43.) erhöhte kurz vor der Pause wieder.

Inter blieb zu harmlos, um noch wie in der Vorwoche beim 2:1 gegen Florenz eine späte Wende zu schaffen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach