Randal Kolo Muani rettet Juventus bei Cagliari einen Punkt. Der Franzose hebt den positiven Einfluss von Nationalspieler Nick Woltemade hervor.

Diese Worte dürfte Nick Woltemade besonders gerne gehört haben: Nach dem 1:1 bei Cagliari hat Juventus-Teamkollege Randal Kolo Muani die Qualitäten und den positiven Einfluss des deutschen Nationalspielers ausdrücklich hervorgehoben.

„Zur Halbzeit hat uns der Trainer gesagt, dass wir mehr Flanken schlagen sollen. Mit Woltemade auf dem Platz war es für mich leichter, wir haben viel kreiert“, erklärte der Ex-Frankfurter bei DAZN. „Die Gegner müssen auf eine weitere Gefahr achten – und ich habe mehr Freiheit.“

Nick Woltemade am Ball gegen Cagliari Nick Woltemade am Ball gegen Cagliari © IMAGO/IPA Sport

Woltemade wurde in der 60. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Kolo Muani sah in der Einwechslung des Stürmers einen wichtigen Faktor für die Leistungssteigerung der Bianconeri in der zweiten Halbzeit.

Juventus: Erstes Ligator für Kolo Muani

Am Ende war es Kolo Muani selbst, der in der 81. Minute den verdienten Ausgleich erzielte. Für den 27-Jährigen war es das erste Saisontor in der Serie A. Zuvor hatte Daniel Maldini Cagliari in der 20. Minute in Führung gebracht.

Trotz seines Treffers überwog beim Angreifer nach dem Abpfiff der Frust über die verpasste Chance auf einen Sieg. „Wie ich das Spiel empfinde? Ich bin etwas frustriert darüber, wie diese Partie gelaufen ist. Wir hatten die Chancen und hätten mit drei Punkten nach Hause fahren müssen“, sagte Kolo Muani. In der Schlussphase war er an mindestens zwei weiteren klaren Möglichkeiten beteiligt, als die Begegnung noch offen war.

Auch mit Blick auf seine Torflaute vor dem Treffer zeigte sich Kolo Muani kämpferisch: „Es ist für einen Stürmer nicht einfach, wenn die Tore ausbleiben. Aber ich habe immer das Vertrauen aller gespürt. Weiterarbeiten und weitermachen.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.