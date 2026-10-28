Der Meister gewinnt glücklich und geht als Spitzenreiter ins Mailänder Derby. Der Stadtrivale verliert derweil erstmals.

Fußball-Nationalspieler Yann Aurel Bisseck hat mit Inter Mailand die Tabellenführung in der Serie A zurückerobert. Der Doublegewinner setzte sich auf glückliche Art und Weise mit 2:0 (0:0) beim Schlusslicht FC Venedig durch. Zwei Eigentore der Gastgeber verhalfen Inter zum Sieg.

Inter siegt dank Eigentoren

Aufgrund der mehr geschossenen Treffer schoben sich die Mailänder wieder an Lazio Rom vorbei, die Hauptstädter haben wie der Meister nach neun Spielen acht Siege, ein Remis und eine Tordifferenz von +15 auf dem Konto.

Inter tat sich beim Aufsteiger lange schwer. Erst die späten Eigentore von Matias Moreno (80.) und Redouane Halhal (82.) entschieden die Partie.

Milan patzt vor Derby

Vor dem Derby della Madonnina am Samstag (20.45 Uhr/DAZN) kassierte Inters Stadtrivale AC Mailand die erste Liganiederlage. Gegen den FC Bologna verlor die Mannschaft von Rúben Amorim mit 2:4 (2:1) und verpasste den Sprung auf einen Champions-League-Platz.

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