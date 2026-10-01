Laut Medienberichten hat Juventus Turin Brian Brobbey erneut ins Visier genommen. Trainer Luciano Spalletti soll den Stürmer von Sunderland befürworten.

Trotz der Sommerzugänge Randal Kolo Muani und Nick Woltemade sucht Juventus Turin offenbar weiter nach Verstärkung für den Sturm. Brian Brobbey vom AFC Sunderland steht dabei weit oben auf der Liste der Bianconeri.

Laut La Gazzetta dello Sport hat Trainer Luciano Spalletti grünes Licht gegeben, die Möglichkeiten für einen Transfer des Niederländers genauer auszuloten. Der Coach ist demnach überzeugt, dass Brobbey seinem Kader eine weitere Option und mehr Konkurrenz im Angriff verschaffen würde.

Zieht es Brian Brobbey nach Italien? Zieht es Brian Brobbey nach Italien? © IMAGO/Action Plus

Brobbey war in Turin schon einmal Thema

Kolo Muani und Woltemade sollen unter Spalletti zwar weiterhin Zeit erhalten, um ihr Potenzial bei Juventus auszuschöpfen. Dennoch will der Italiener die Torgefahr seiner Mannschaft offenbar zusätzlich erhöhen. Brobbey war schon im Sommer bei der Alten Dame ein Thema, ein Wechsel kam aber nicht zustande. Juventus soll den Angreifer seither weiter beobachtet haben und ihn nun zu einem vorrangigen Kandidaten für die nächste Transferperiode gemacht haben.

Ein schneller Deal gilt allerdings als unwahrscheinlich. Brobbey, der zuletzt gegen Manchester City dreimal traf, hat bei Sunderland einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Der Premier-League-Klub wäre somit in einer starken Verhandlungsposition. Die Black Cats könnten zudem darauf bestehen, ihren Stürmer zumindest bis zum Saisonende zu behalten.

Zwar könnte Juventus im nächsten Transferfenster Kontakt zu Sunderland aufnehmen, müsste für einen möglichen Wechsel aber mit einer hohen Forderung rechnen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.