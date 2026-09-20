Der Woltemade-Effekt: Juventus-Stürmer als Trendsetter

Nick Woltemade setzt bei Juventus Turin einen Langarmtrend in Gang. Beim Europa-League-Spiel gegen NEC Nijmegen tragen gleich sechs Profis die Retro-Variante.

Nick Woltemade hat bei Juventus Turin offenbar einen ungewöhnlichen Trend ausgelöst: Beim 5:0 zum Europa-League-Auftakt gegen NEC Nijmegen liefen gleich sechs Bianconeri in Langarmtrikots auf.

Neben dem deutschen Stürmer trugen auch Weston McKennie, Douglas Luiz und Pape Matar Sarr von Beginn an die klassische Variante. Randal Kolo Muani und Teun Koopmeiners kamen nach ihrer Einwechslung ebenfalls mit langen Ärmeln auf den Platz.

Juventus-Stürmer Nick Woltemade in seinem Langarmtrikot Juventus-Stürmer Nick Woltemade in seinem Langarmtrikot © IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Juventus: Woltemade löst Langarmtrikot-Trend aus

Woltemade hatte den Look bereits bei seinem Juventus-Debüt gegen die AC Milan gewählt. Nach Angaben von Footy Headlines war er damit der erste Juve-Feldspieler seit mehr als zwölf Jahren, der in einem regulären Pflichtspiel ein offizielles Langarmtrikot trug. Im Spiel gegen NEC zeigte sich allerdings auch, dass die Umstellung nicht jedem Spieler liegt: Douglas Luiz wechselte zur zweiten Halbzeit wieder auf die Kurzarmversion.

Möglich ist die Rückkehr des Retro-Stils, weil Ausrüster Adidas für die Saison 2026/27 wieder Langarmtrikots anbietet. Über Jahre hinweg waren bei Juventus und vielen anderen europäischen Klubs im Spielbetrieb vor allem Kurzarmshirts üblich, die Spieler bei Bedarf mit eng anliegenden Unterziehern kombinierten. In Turin hat Woltemade nun offenbar eine neue Vorliebe in der Mannschaft geweckt.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.