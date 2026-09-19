Lautaro Martínez verhindert Inter-Niederlage im Topspiel

Titelverteidiger Inter Mailand zeigt mit Nationalspieler Yann Aurel Bisseck viel Moral im Topspiel in Rom.

Der argentinische Nationalspieler Lautaro Martinez hat Inter Mailand vor der ersten Saisonniederlage in der Serie A bewahrt. Der Stürmer rettete dem Titelverteidiger im Topspiel bei Tabellenführer AS Rom mit seinen beiden Treffern (46., 79.) beim 2:2 (0:2) immerhin noch einen Punkt.

Koné-Doppelpack, Bisseck mit Assist

Die Gastgeber waren durch einen Doppelpack des ehemaligen Gladbachers Manu Koné (6., 37.) in Führung gegangen. Beide Teams haben nach fünf Spieltagen 13 Zähler auf dem Konto. Bei den Gästen stand der von Bundestrainer Jürgen Klopp berufene Abwehrspieler Yann Aurel Bisseck in der Startformation. Der aufgerückte Bisseck bereitete den Ausgleichstreffer von Martinez vor.

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