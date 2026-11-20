Der ehemalige deutsche Nationalspieler Pascal Groß bleibt Brighton & Hove Albion über den Sommer hinaus erhalten. Das gibt der Verein am Freitag bekannt - und findet durchaus bemerkenswerte Worte.

Pascal Groß hat seinen Vertrag bei Brighton & Hove Albion verlängert. Der ehemalige Nationalspieler bindet sich langfristig an den Premier-League-Klub und sorgt damit für Klarheit über seine Zukunft.

Der 35-Jährige war erst im Januar nach eineinhalb Jahren bei Borussia Dortmund an die englische Südküste zurückgekehrt. Seitdem zählt Groß unter Trainer Fabian Hürzeler wieder zu den Leistungsträgern im Mittelfeld und hat großen Anteil am sportlichen Erfolg des Teams.

Pascal Groß hat seinen Vertrag verlängert Pascal Groß hat seinen Vertrag verlängert © IMAGO/Focus Images

Groß verlängert bei Brighton bis 2028

Für Groß ist es die Fortsetzung einer langjährigen Verbindung mit den Seagulls. Bereits zwischen 2017 und 2024 prägte der ehemalige Nationalspieler die Entwicklung des Vereins maßgeblich mit. Insgesamt nähert er sich der Marke von 300 Pflichtspielen für Brighton.

Hürzeler hob neben den sportlichen Qualitäten vor allem die Bedeutung des Routiniers für die Mannschaft hervor. Groß sei ein wichtiger Führungsspieler, der unterschiedliche Generationen und Nationalitäten innerhalb des Kaders verbinde.

„Der Kaiser ist hier, um zu bleiben“

Für die Verkündung des neuen Deals wählten die Engländer indes bemerkenswerte Worte: „Der Kaiser ist hier, um zu bleiben“, heißt es in einem entsprechenden Post auf X. Eine unmissverständliche Anspielung auf den Spitznamen der deutschen Fußballlegende Franz Beckenbauer.

Der Kaiser is here to stay! 💙🤍 pic.twitter.com/PVvIAMUHOl — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) November 20, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Aufgrund der großen Beliebtheit bei den Fans der Seagulls nutzt die Social-Media-Abteilung diesen Spitznamen seit einiger Zeit auch für Groß. Der Mittelfeldspieler hatte in der Vergangenheit jedoch klargemacht, dass er vom Begriff „Kaiser“ nur wenig halte: „Mich so zu bezeichnen? Das steht doch in keinem Verhältnis“, hatte er 2024 erklärt.

DEINE MEINUNG

Mit der Vertragsverlängerung setzt Brighton weiter auf Erfahrung. Groß, dessen bisheriger Vertrag am Saisonende ausgelaufen wäre, bleibt dem Klub nun mindestens bis 2028 erhalten.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.