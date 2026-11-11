Die Red Devils haben sich offenbar auf den US-Nationaltrainer als Nachfolger von Michael Carrick festgelegt. Auch Julian Nagelsmann galt als Kandidat.

US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino ist offenbar die Wunschlösung für den Teammanagerposten beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United. Wie das Portal The Athletic berichtet, haben sich die Verantwortlichen der Red Devils auf den 54 Jahre alten Argentinier als möglichen Nachfolger von Michael Carrick verständigt. Die Verhandlungen über die persönlichen Vertragsbedingungen seien bereits weit fortgeschritten, eine Einigung werde erwartet.

Voraussetzung für eine Verpflichtung ist allerdings die noch ausstehende Entscheidung über Carricks Zukunft. Diese soll laut BBC bei einem Treffen der Klubführung um Miteigentümer Jim Ratcliffe am Mittwoch in Monaco besprochen werden.

Manchester United hat sich im Falle der Carrick-Entlassung offenbar auf Mauricio Pochettino als Nachfolger festgelegt Manchester United hat sich im Falle der Carrick-Entlassung offenbar auf Mauricio Pochettino als Nachfolger festgelegt © IMAGO/Every Second Media

United steckt nach nur einem Sieg aus den ersten zehn Ligaspielen tief in der Krise und steht auf Platz 18 der Premier League. Auch der frühere Bayern- und Bundestrainer Julian Nagelsmann war zuletzt als möglicher Carrick-Nachfolger gehandelt worden. Pochettino selbst sei an einem Engagement im Old Trafford sehr interessiert.

Hohe Abfindung an US-Verband zu zahlen

Mit dem US-Fußballverband hat Manchester dem Vernehmen nach noch keinen Kontakt aufgenommen. Pochettino steht dort bis zur WM 2030 unter Vertrag, für eine vorzeitige Trennung wäre eine Ablöse von rund 8,6 Millionen Euro fällig. Für seinen Trainerstab könnten weitere Entschädigungszahlungen hinzukommen.

Pochettino hatte die US-Auswahl im September 2024 übernommen und bei der Heim-WM 2026 ins Achtelfinale geführt. Dort war gegen Belgien (1:4) Endstation. Zuvor hatte der Argentinier unter anderem Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain und den FC Chelsea trainiert. Bei Manchester United war er in der Vergangenheit bereits mehrfach als Kandidat gehandelt worden.