Alexis Mac Allister sorgt bei Liverpools Niederlage gegen den FC Arsenal für mächtig Ärger. Zwei TV-Experten machen dem Argentinier Vorwürfe.

Gary Neville und Jamie Carragher haben den argentinischen Nationalspieler Alexis Mac Allister vom FC Liverpool nach einer hitzigen Szene beim Premier-League-Duell zwischen den Reds und dem FC Arsenal scharf kritisiert.

Der Mittelfeldspieler des LFC war beim 0:1 gegen den englischen Meister nach einem Zweikampf mit Martin Ödegaard mit mehreren Arsenal-Profis aneinander geraten, weil er dem Norweger einen Klaps auf den Hinterkopf verpasst hatte. Noni Madueke kam Mac Allister dabei sehr nahe. Stirn an Stirn standen sich die Streithähne gegenüber, bis der Argentinier zu Boden ging.

Alexis Mac Allister sorgt für Ärger Alexis Mac Allister sorgt für Ärger © IMAGO/Sports Press Photo

Mac Allister wand sich auf dem Rasen und hielt sich die Hand vors Gesicht. TV-Bilder zeigten jedoch, dass er von Madueke nicht am Kopf getroffen wurde. Letztlich sah er die Gelbe Karte.

„Gut gemacht, VAR“

„Mac Allisters Reaktion ist etwas übertrieben, das kann ich euch sagen. Steh auf. Peinlich“, sagte Neville bei Sky. Zudem erklärte er: „Es ist Mac Allisters Schuld, weil er Ödegaard schlägt, als der am Boden liegt. Das ist unnötig.“

Der einstige Profi von Manchester United machte zwar eine leichte Kopfbewegung von Madueke aus, erklärte aber auch: „Ich glaube nicht, dass Mac Allister so zu Boden gehen muss.“

DEINE MEINUNG

Neville begrüßte, dass der Videoassistent keinen Platzverweis empfahl. „Gut gemacht, VAR, weil sie erkannt haben, dass es peinlich ist, wie Mac Allister zu Boden geht“, sagte der TV-Experte.

Carragher spricht von einem Witz

„Ich bin froh, dass er (Madueke, Anm. d. Red.) dort nicht vom Platz gestellt wurde“, sagte auch Carragher, ein weiterer Sky-Experte, nach dem Spiel.

Sein klares Urteil: „Wir müssen die Leute wirklich zur Rede stellen und einfach sagen: ‚Das ist peinlich.‘ Das muss aufhören. Es ist lächerlich. Ich kann das nicht ertragen. Wenn jemand den Kopf zurückzieht und einen Kopfstoß ausführt, ist das natürlich eine Rote Karte.“ Er sei Liverpool-Fan, aber „das ist ein Witz.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.