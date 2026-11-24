Steven Gerrard traut Florian Wirtz beim FC Liverpool weitere Fortschritte zu. Auch vor dem Merseyside-Derby ist der Ex-Kapitän zuversichtlich.

Steven Gerrard sieht Florian Wirtz beim FC Liverpool auf dem richtigen Weg – und traut den Reds am Sonntag einen Sieg im Merseyside-Derby beim FC Everton zu. Der frühere Liverpool-Kapitän glaubt, dass der deutsche Nationalspieler nach schwierigen Phasen inzwischen die passenden Mitspieler für seine Stärken hat.

„Als Zehner, der sich gerne in den Zwischenräumen dreht, braucht man Leute, die hinter die Abwehrkette laufen“, sagte Gerrard im Podcast Overlap Daily. „Ich glaube, das hat er jetzt in dieser Mannschaft, und ich denke, dass diese Sturmreihe gut harmonieren und noch besser werden wird.“ Namentlich verwies er auf Bradley Barcola und Victor Munoz sowie Mittelstürmer Alexander Isak, der wieder richtig in Form komme.

Steven Gerrard hebt die Fortschritte von Florian Wirtz hervor Steven Gerrard hebt die Fortschritte von Florian Wirtz hervor © IMAGO/Propaganda Photo

Wirtz war seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen im Sommer 2025 immer wieder kritisiert worden. Zuletzt überzeugte er jedoch beim 4:0 gegen Manchester United mit einem Tor und einer Vorlage. Auch beim 3:1 gegen Crystal Palace hatte er getroffen und einen Treffer von Alexander Isak vorbereitet. Dazwischen erzielte er in zwei Länderspielen drei Tore für Deutschland.

Gerrard: „Ich habe Wirtz nicht aufgegeben“

„Ich habe tatsächlich gesagt, dass Wirtz mehr bringen muss“, blickte Gerrard zurück. „Er musste mehr leisten und mehr Tore sowie Vorlagen beisteuern, aber ich gehörte nicht zu denen, die bereit waren, ihn abzuschreiben und ihn einfach aufzugeben. Auf keinen Fall, denn ich hatte schon genug gesehen, noch bevor er bei Liverpool unterschrieb, und er spielte immer noch wirklich gut für Deutschland.“

Im Derby am Sonntag erwartet Gerrard ein enges Spiel. Evertons Trainer David Moyes werde sein Team gut vorbereiten, zudem rechne er im Stadion mit einer aufgeheizten Atmosphäre. „Aber ich denke, dass Liverpool mit dem Lauf, den das Team hat, und der Art, wie es gerade zusammenspielt, vielleicht zu stark für Everton sein wird“, meinte Gerrard.

DEINE MEINUNG

Vor dem Duell bei Everton ist Liverpool am Mittwoch in der Champions League beim FC Brügge gefordert.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.