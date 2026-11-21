Die Himmelblauen drohen den Anschluss an Arsenal zu verlieren und warten nun seit vier Ligaspielen auf einen Sieg. Eine Szene um Erling Haaland sorgt für große Aufregung.

Manchester City hat seine Pleitenserie in der englischen Premier League gestoppt, den erwarteten Sieg allerdings erneut verpasst. Die Himmelblauen kamen gegen Außenseiter FC Fulham mit dem ehemaligen Nationaltorwart Bernd Leno nicht über ein ernüchterndes 1:1 (0:1) hinaus und drohen die Tabellenspitze zunehmend aus den Augen zu verlieren.

Der englische Nationalspieler Elliot Anderson (57.) glich die Gästeführung durch Rodrigo Muniz (16.) immerhin noch aus. Der Rückstand der Citizens auf Tabellenführer FC Arsenal beträgt damit vorerst weiter fünf Punkte, die Gunners können am Abend (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) bei Newcastle United aber davonziehen.

Manchester City lässt erneut Punkte liegen

City hatte die vorangegangen drei Ligaspiele allesamt verloren, da kam Lieblingsgegner Fulham gerade recht: 20 Siege in Folge hatte es gegen Lenos Klub gegeben, 17 davon in der Liga. Doch dann spielten sich die Gäste recht schnörkellos zur Führung, bei der Muniz allzu viel Platz hatte. Somit holten die Londoner erstmals seit 2011 wieder etwas Zählbares gegen die „Skyblues“.

Stürmerstar Erling Haaland traf zum vermeintlichen Ausgleich (25.) – weil Leno aber den Ball zuvor in den Händen gehalten hatte, zählte der Treffer nicht. In der englischen Presse sorgte die Entscheidung für reichlich Diskussionen. Anderson war nach einer Ecke per Volleyabnahme erfolgreich, Leno war ein wenig die Sicht verdeckt. City drängte in der Folge vergeblich auf den Dreier, mit Schlusspfiff gab es Buhrufe vom Heimpublikum.

Maresca: „Das ist nicht gut für uns“

„Wir machen im Moment etwas falsch“, warnte City-Coach Enzo Maresca nach Spielende bei BBC Sports, als er darauf angesprochen wurde, dass es mal wieder einen frühen Rückstand für sein Team gegeben hatte. „Wenn man in Rückstand gerät, dann versucht man Dinge, man überdreht. Und das ist nicht gut für uns. Wir müssen einen Weg finden, eine Weiße Weste zu bewahren.“

Marescas Pendant Alvaro Arbeloa ließ durchklingen, dass für Fulham sogar noch mehr drin gewesen wäre: „Ich bin glücklich mit dem Punkt, aber drei wären mir lieber gewesen“, sagte der Spanier. „Wir hätten noch ein oder zwei Tore mehr schießen können.“

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