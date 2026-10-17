Erst Wirbel, dann Wende eingeleitet: Wirtz bei Liverpool im Fokus

Die Reds kommen nach einem Rückstand zurück. Manchester City marschiert mit einem starken Haaland einfach weiter.

Auch dank Florian Wirtz hat der FC Liverpool in der englischen Premier League schnell zurück in die Erfolgsspur gefunden. Eine Woche nach dem Rückschlag gegen Manchester City (0:3) leitete der Nationalspieler mit einer Vorlage das Comeback der Reds beim 2:1 (0:1) gegen den bisher ungeschlagenen FC Brentford ein. City baute derweil durch das hart erkämpfte 3:2 (2:1) gegen Aufsteiger Ipswich Town die Tabellenführung aus, Erling Haaland traf doppelt.

Vor dem Seitenwechsel enttäuschte Liverpool und geriet nach dem Treffer von Keane Lewis-Potter (44.) in Rückstand. Dazu verletzte sich Dominik Szoboszlai, der gerade erst von einer Zwangspause zurückgekehrt war. Nachdem sich Jehor Jarmoljuk (45.+8) mit einem leichten Kopfstoß gegen Jeremy Jacquet eine Rote Karte eingehandelt hatte, drehte Liverpool das Spiel in Überzahl.

Wirtz leitet Liverpool-Wende ein

Wirtz, der sich unter der Woche in der Champions League verbessert gezeigt und ein Lob von Coach Andoni Iraola erhalten hatte, trieb das Spiel an. In der 39. Minute wurde er im Strafraum klar von Yarmoluk gehalten und zu Boden gebracht. Einen Pfiff gab es nicht.

Kommentator Joachim Hebel wütete bei Sky: „Also bitte! Mehr Klammern kann man nicht, mehr zu Boden ziehen auch nicht. Verteidiger hat gar keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Sie sollen diese Saison auch die Hände weglassen. Aber es gibt nichts.“

Später drehte Wirtz die Partie dennoch. Er schickte Victor Munonz (62.) beim Ausgleichstreffer in die Tiefe. Alexander Isak (70.) drehte das Spiel. Kurz vor dem Ende sah Neu-Nationalspieler Vitaly Janelt noch Gelb-Rot (90.+2), Kevin Schade war bei Brentford zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden.

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Während der LFC durch den dritten Saisonsieg an die Spitzenplätze heranrückte, feierte Manchester den siebten Erfolg im siebten Spiel. Gegen den Liganeuling Ipswich machte es der weiter vom Finanzskandal belastete Tabellenführer am Ende allerdings unnötig spannend. Phil Foden (19.) und Haaland (34./69.) erzielten die City-Tore, das dritte Tor des Norwegers zählte nicht. Daizen Maeda (21.) traf für Ipswich, Zian Flemming (90.) sorgte spät für Aufregung.

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