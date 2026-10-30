Kai Havertz musste mit Arsenal zuletzt eine Blamage hinnehmen, Florian Wirtz kommt langsam besser in Schwung. Am Wochenende wartet das Duell der Nationalspieler.

Beide reiften bei Bayer Leverkusen zu internationalen Topspielern, wechselten jung in die Premier League – und treffen dort unter völlig verschiedenen Vorzeichen nun aufeinander: Während Kai Havertz mit dem FC Arsenal am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) Wiedergutmachung für die Pokal-Blamage betreiben will, gilt es für seinen Nationalmannschaftskollegen Florian Wirtz, seine ansteigende Form beim FC Liverpool zu bestätigen.

Wirtz trotzt Dauerkritik mit Top-Leistungen

Die Dauerkritik an seinen Auftritten im Trikot der Reds lässt Wirtz dabei nach eigenen Angaben kalt. „Es ist mir komplett egal, was jemand über mich zu sagen hat“, betonte der 23-Jährige jüngst im Sky-Interview. Er spiele Fußball, „weil es mir Spaß macht“, er wolle einfach „erfolgreich sein“.

Florian Wirtz (l.) und Kai Havertz treffen in der Premier League aufeinander Florian Wirtz (l.) und Kai Havertz treffen in der Premier League aufeinander © picture alliance/Fußball-News Saarland/SID/Sebastian Bach

Zuletzt konnte er diesem Anspruch gerecht werden. Beim 2:0 (2:0) gegen Brighton & Hove Albion hatte der Offensivstar die Führung erzwungen, im Ligapokal behielt er im Elfmeterkrimi gegen den FC Chelsea (6:5) die Nerven und verwandelte den vierten Versuch souverän. Auch Havertz hatte sich vom Punkt eiskalt gezeigt – das Debakel gegen den Viertligisten Fleetwood Town (3:5 i.E.) hatte aber auch er nicht verhindern können.

Arsenal jagt Befreiungsschlag in Liverpool

„Wir dürfen uns nicht selbst bemitleiden“, mahnte Arsenal-Kapitän Martin Ödegaard im Anschluss mit Blick auf das Liverpool-Duell: „Wir müssen weitermachen, wir haben ein großes Spiel am Wochenende – uns bleibt also nichts anderes übrig, als uns wieder aufzurappeln.“

Mit einem Sieg an der Anfield Road könnte sich der Titelverteidiger (21 Punkte) ein Stück weit rehabilitieren und seinen Vorsprung auf Liverpool (15) ausbauen. Ob die deutschen Stars dabei zum Faktor werden, bleibt abzuwarten. Zumindest mit Blick auf die Torstatistik läuft es bei beiden in der Liga bisher noch nicht wirklich rund: Havertz steht nach acht Spielen bei zwei Toren, Wirtz wartet mit zwei Vorlagen weiterhin auf seinen ersten offiziellen Saisontreffer.

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