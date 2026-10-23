Nagelsmann? "Würde ich mir als Leipzig nicht geben"

Julian Nagelsmann gilt laut englischen Medien als Trainer-Kandidat bei Manchester United. Doch unter die Berichte auf der Insel mischen sich auch skeptische Stimmen.

Julian Nagelsmann soll bei Manchester United als aussichtsreicher Kandidat für den Trainerposten gelten, sollte sich der kriselnde Premier-League-Klub von Michael Carrick trennen. Doch unter die zahlreichen Berichte in England über die Spekulationen um den deutschen Coach mischt sich vereinzelt auch Skepsis.

Der Mirror veröffentlichte am Donnerstagabend eine Analyse der Personalie mit dem Titel: „Warum der polarisierende Julian Nagelsmann nach Michael Carrick ein großes Risiko für ManUnited wäre.“

Julian Nagelsmann ist offenbar ein Kandidat bei Manchester United Julian Nagelsmann ist offenbar ein Kandidat bei Manchester United © IMAGO/APL

Darin heißt es: „Es gab eine Zeit, in der Julian Nagelsmann der begehrteste Trainer im Weltfußball war. Diese Zeiten sind längst vorbei.“ Nagelsmann sei als United-Trainer im Gespräch „zu einer Zeit, in der sein Stern bereits verblasst ist. Das allein sagt schon einiges über die aktuelle Situation bei United aus.“

Nagelsmann wird als „mutige Wahl“ bezeichnet

Der 39-Jährige wird als „mutige Wahl“ bezeichnet, da – so heißt es weiter – sein Führungsstil bei United „für Unruhe sorgen würde“. Der Mirror verweist in diesem Zusammenhang auf Nagelsmanns Zeit beim FC Bayern: „Die Spieler waren durch Nagelsmanns sich ständig weiterentwickelnde und äußerst anspruchsvolle Taktik verwirrt.“

Der Coach habe ständig rotiert, Spieler aus der Startelf genommen – und das alles „ohne nennenswerte Erklärung“. So sei es ihm in München schwergefallen, „eine Verbindung zu seinen Spielern aufzubauen – und das kam ihn teuer zu stehen“. Der FC Bayern hatte sich im März 2023 vorzeitig von Nagelsmann getrennt.

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Laut dem Bericht sei zudem das aktuelle Team von Manchester United weit von der Qualität des damaligen Bayern-Kaders entfernt, weshalb Nagelsmann mit seinen „komplexen Methoden“ für eine Rettungsmission mitten in der Saison nicht gut geeignet sei.

Könnte Nagelsmann Manchester Uniteds Probleme lösen?

Genau dieser Umstand ist auch bei talkSPORT Thema. „Die Verpflichtung von Julian Nagelsmann würde die aktuellen Probleme von Manchester United auf dem Platz nicht lösen“, heißt es dort in einem aktuellen Artikel.

Reporter Alex Crook verweist zudem auf Nagelsmanns enttäuschende Zeit als Bundestrainer, die im Sommer mit dem Aus im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay endete.

„Wenn man einen anderen Trainer entlässt, holt man jemanden wie Nagelsmann, der sich als deutscher Nationaltrainer nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat und zudem ein ziemlich hitziger Typ ist“, meinte Crook in der Sendung „Inside Devils“.

Der Fachmann für den englischen Fußball warf die Frage auf: „Wie soll er mit einer Mannschaft umgehen, die meiner Meinung nach nach wie vor ziemlich problematisch ist?“

Oliver Kahn wiederum äußerte ebenfalls Bedenken, was ein mögliches Nagelsmann-Engagement bei United betrifft. „Er ist nicht derjenige, der die ganz großen Erfahrungen hat, gerade was ausländische Teams anbelangt“, sagte die Torwart-Legende in der Sendung „Triple“ bei RTL/Sky Sport: „Und Manchester United ist nicht dafür bekannt, Kontinuität auf der Trainerposition in den letzten Jahren gehabt zu haben.“

Carrick bekommt offenbar weitere Chance

Die Situation bei United ist prekär, auch intern gibt es Konflikte. Der Traditionsklub steht seit sieben Pflichtspielen ohne einen Sieg (drei Remis, vier Niederlagen) da. Die jüngste 1:4-Niederlage am Mittwoch in der Champions League gegen Como verschärfte die Lage zusätzlich und rückte den Fokus auf die unsichere Zukunft von Coach Carrick.

Der ehemalige Mittelfeldspieler der Red Devils kann aber wohl vorerst durchatmen. Wie The Athletic berichtet, wird der 45-Jährige auf jeden Fall am Sonntag gegen den AFC Bournemouth auf der United-Bank sitzen. Wie es danach weitergeht, bleibt vorerst offen. Als mögliche Trainer-Kandidaten werden auch Eddie Howe und Antonio Conte genannt.

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