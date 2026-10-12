Steven Gerrard fordert nach dem Schuldspruch gegen Manchester City harte Sanktionen. Auch ein Abstieg reiche nicht aus.

Sollte Manchester City im Finanzskandal ein für alle Mal schuldig gesprochen werden, fordert Steven Gerrard harte Sanktionen. Der frühere Liverpool-Kapitän forderte im Format Overlap Daily eine mehrjährige Bestrafung mit Punktabzügen und Transfersperre.

„Lasst sie leiden, so wie sie alle anderen in den neun, zehn Jahren haben leiden lassen“, sagte Gerrard deutlich. Eine Versetzung in die Championship sei aus seiner Sicht weder ausreichend noch fair gegenüber den Klubs der EFL, weil City mit ihren finanziellen Mitteln schnell zurückkehren könnte.

Steven Gerrard fordert Konsequenzen für Manchester City Steven Gerrard fordert Konsequenzen für Manchester City © IMAGO/APL

Zudem wünscht er sich Konsequenzen für die Verantwortlichen: „Mehrjährige Haftstrafen für die Verantwortlichen, das wäre meine Meinung. Ich sage nicht, dass das die richtige Meinung ist, aber so empfinde ich es nun mal, während ich hier auf diesem Stuhl sitze.“

Premier League: Gerrard will nicht nachträglich Meister werden

Gerrard betonte zugleich, dass sich seine Kritik nicht gegen die City-Profis richte. „Sie sind alle herausragende Spieler“, sagte der 46-Jährige, der keinen nachträglich vergebenen Meistertitel oder eine Medaille beanspruchen will: „Ich habe mich damit abgefunden, dass ich nie die Premier League gewonnen habe.“

Dennoch stellte er die Folgen für andere Klubs heraus: „Was ist mit den Erinnerungen, die sie nicht nur mir und meiner Mannschaft, sondern allen anderen genommen haben?“

DEINE MEINUNG

„Ex-Spieler, aktuelle Spieler und City-Besitzer, alle, die mit City verbunden sind, müssen über die Erinnerungen nachdenken, die sie allen anderen gestohlen haben“, sagte Gerrard deutlich.

City wurde von Premier League schuldig gesprochen

Die Premier League hatte Manchester City Ende September in sämtlichen Anklagepunkten wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Finanzregeln über einen Zeitraum von neun Spielzeiten sowie in der Mehrheit der Punkte wegen mangelnder Kooperation mit den Ermittlern schuldig gesprochen.

City hat gegen die Entscheidung Berufung eingelegt. Das Verfahren vor dem unabhängigen Appeal Board bleibt zunächst vertraulich. Gerrards Liverpool war 2013/14 als Tabellenzweiter hinter City gelandet.

Beim 0:3 an der Anfield Road am Sonntag, bei dem Erling Haaland traf, war zudem ein Banner zu sehen, das Gerrard als Meister jener Saison bezeichnete.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.