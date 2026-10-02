Der deutsche Teammanager und sein Mittelfeldchef werden für ihre Verdienste beim aktuellen Höhenflug der Seagulls im Monat September ausgezeichnet.

Der deutsche Teammanager Fabian Hürzeler (33) und der frühere Nationalspieler Pascal Groß (35) sind für ihre Leistungen bei der englischen Überraschungsmannschaft Brighton & Hove Albion ausgezeichnet worden. Hürzeler setzte sich bei der Wahl zum besten Teammanager des Monats September durch, während sein Mittelfeldstratege Groß die Fans und Experten der Premier League als bester Spieler überzeugte. Zwei Tore und drei Vorlagen waren Groß, der zum ersten Mal die Auszeichnung erhielt, im abgelaufenen Monat gelungen. Auch dank seiner Leistung liegt Brighton sensationell auf Rang drei.

Groß bestätigt seinen DFB-Rücktritt

Bei dem Award, den bei seiner Premiere 1994 Jürgen Klinsmann gewann, stach der 19-malige DFB-Spieler auch den aktuellen Nationalspieler Kevin Schade vom FC Brentford aus. Mitten in seinem Formhoch hatte Groß kürzlich sein Kapitel DFB allerdings geschlossen. „Ich bin schon zurückgetreten. Für mich war’s das nach der WM“, sagte der gebürtige Mannheimer, der bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada im Kader des früheren Bundestrainers Julian Nagelsmann gestanden hatte.

Zu seinem Wohlfühlort Brighton war er Anfang des Jahres in der Wintertransferperiode zurückgekehrt. Er kam von Bundesligist Borussia Dortmund, für den er anderthalb Jahre aufgelaufen war. Zuvor hatte er bereits ab 2017 erfolgreich das Trikot der Seagulls getragen.

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