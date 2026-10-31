Manchester United bleibt auch im neunten Spiel in Folge sieglos. Für Trainer Michael Carrick wird die Luft immer dünner.

Manchester United und sein angezählter Teammanager Michael Carrick befinden sich weiter im freien Fall. Der englische Fußball-Rekordmeister verlor am Samstag mit 0:2 (0:0) beim FC Chelsea um Trainer Xabi Alonso und wartet nun bereits seit neun Spielen auf einen Sieg.

Die Diskussionen um Carrick, der von den Verantwortlichen zuvor noch eine Bewährungschance bekommen hatte, dürften schnell wieder Fahrt aufnehmen.

Michael Carrick wurde vor dieser Saison zum Cheftrainer bei Manchester United befördert Michael Carrick wurde vor dieser Saison zum Cheftrainer bei Manchester United befördert © IMAGO/Shutterstock

Manchester United erlebt „Halloween-Horror“

Die englischen Nationalspieler Morgan Rogers (50.) und Cole Palmer (64./Foulelfmeter) sorgten an der Stamford Bridge für die nächste Niederlage der Red Devils. United, das nach einer Gelb-Roten Karte gegen Verteidiger Lisandro Martinez (63.) in Unterzahl spielte, setzte damit den schlechtesten Saisonstart seiner Premier-League-Geschichte fort. Die Daily Mail titelte treffend: „Uniteds Halloween-Horror.“

Nach neun Spieltagen haben die Red Devils erst einen Sieg auf dem Konto und stecken im Tabellenkeller fest. Schon nach dem 0:3 am vergangenen Wochenende gegen den AFC Bournemouth war über eine Entlassung Carricks (45) diskutiert worden. Der frühere United-Profi, der nach einer erfolgreichen Interimsphase im Mai als Nachfolger von Ruben Amorim einen Zweijahresvertrag erhalten hatte, durfte aber bleiben – vorerst.

Als mögliche Nachfolger waren zuletzt bereits unter anderem Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann, Antonio Conte und Fabian Hürzeler von Brighton & Hove Albion gehandelt worden.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach