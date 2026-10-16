Der Argentinier geht die Führung von Manchester United hart an. Obwohl er nun zurückrudert, muss er wohl eine Geldstrafe bezahlen.

Der argentinische Fußballstar Lisandro Martínez hat nach seiner massiven Kritik an der Führung seines Klubs Manchester United um Verzeihung gebeten. „Die Frustration über die Niederlage hat dazu geführt, dass ich meinen Gefühlen zu einem Zeitpunkt und an einem Ort Ausdruck verliehen habe, die vielleicht nicht die richtigen waren – dafür möchte ich mich entschuldigen“, schrieb Martínez nach einem „sehr positiven Gespräch“ mit den Bossen im Netz.

Englischen Medienberichten zufolge wurde Martínez trotz des guten Austauschs mit einer Geldstrafe belegt. „Jeder weiß, dass ich ein leidenschaftlicher Mensch bin und den Fußball mit großer Intensität lebe“, führte er aus. Es sei aber auch so: „Unser Verein ist dann am stärksten, wenn wir alle vereint sind – und mir ist bewusst, dass meine Worte in jenem Moment nicht dazu beigetragen haben.“

Martínez hatte Sportdirektor öffentlich kritisiert

Ihm sei bewusst, betonte der 28-Jährige, „dass jeder Einzelne“ bei United „alles in seiner Macht Stehende tut, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen: den Erfolg zu erzielen, den dieser Verein und seine Fans verdienen“. Nun gelte die Konzentration aller dem gemeinsamen Erfolg.

Martínez hatte nach der Niederlage in der Champions League bei Atlético Madrid (0:2) am Dienstag erklärt, der Verein habe Trainer Michael Carrick mit einem unzureichenden Kader ausgestattet. Er erwarte mehr Investitionen. „Zu 100 Prozent. Ich erwarte mehr von unserem Sportdirektor“, sagte er.

Die Red Devils, gemeinsam mit dem FC Liverpool immer noch englischer Rekordmeister, stehen mit sechs Punkten aus sechs Spielen nur auf Platz 13 der Premier-League-Tabelle. Der erste mögliche Titel wurde im Ligapokal durch das 2:3 gegen Brighton & Hove Albion bereits verspielt. Von neun Pflichtpartien in der noch jungen Saison wurden nur zwei gewonnen – keine der vergangenen fünf.