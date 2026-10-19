Die Spurs verlassen die Abstiegszone und schöpfen Hoffnung.

Der Ex-Frankfurter Omar Marmoush hat Tottenham Hotspur zum ersten Saisonsieg in der Premier League geschossen.

Der 27-Jährige erzielte beim 3:1 (1:0) gegen Aufsteiger Coventry City um Teammanager Frank Lampard sein erstes Tor für die Spurs, die das Tabellenende verließen und die Rote Laterne an den AFC Sunderland weitergaben.

James Maddison (14.), bei Coventry ausgebildet, hatte den Europa-League-Sieger von 2025 sehenswert in Führung gebracht, Jack Rudoni (49.) glich für den Aufsteiger aus. Marmoush, von Sommer 2023 bis Anfang 2025 Torjäger bei Eintracht Frankfurt, traf in der 58. Minute zur erneuten Führung.

Spurs spielen sich aus Abstiegszone heraus

Der Ägypter war im Sommer von Manchester City zu den Spurs gewechselt. Ben Davies (90.+6) sorgte für den Endstand. Als Tabellen-16. haben die zum Saisonstart erneut kriselnden Spurs nun einen Punkt Puffer auf die Abstiegsränge.

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