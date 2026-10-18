Manzambi-Treffer schlägt in England große Wellen

Johan Manzambi wird bei Aston Villa immer wichtiger. Sein Tor schlägt in England hohe Wellen.

Nächster starker Auftritt von Johan Manzambi: Der Schweizer hat Aston Villa den Auswärtssieg bei Newcastle United beschert.

Der frühere Freiburger erzielte beim 1:0 (1:0) der Villans in der 36. Minute den einzigen Treffer der Partie und avancierte damit zum Matchwinner. Das Tor schlug in England aufgrund der pikanten Vorgeschichte hohe Wellen.

Manzambi traf gegen genau den Verein, bei dem er im Sommer beinahe gelandet wäre. Newcastle hatte sich intensiv um den Schweizer Mittelfeldspieler bemüht und stand Berichten zufolge kurz vor einer Einigung mit dem SC Freiburg. Letztlich entschied sich Manzambi jedoch in letzter Minute doch noch für einen Wechsel zu Aston Villa.

„Die Mannschaft war wirklich gut. Ich habe im Finale der Europa League gegen diese Mannschaft gespielt, und es ist eine sehr gute Mannschaft mit einem großartigen Trainer, und ich wusste, dass das perfekt für mich ist“, begründete der Schweizer noch einmal bei Sky. Mit Blick auf den Treffer mit besonderer Vorgeschichte fügte er an: „Natürlich freue ich mich, wieder ein Tor erzielt zu haben.“

Manzambi trifft ausgerechnet gegen Newcastle

“Ausgerechnet der Spieler, der so kurz vor einem Wechsel zu Newcastle stand, trifft. Er sucht die Magpies heim, nachdem er nicht bei ihnen unterschrieben hat. Wenn er am Ende des Feldes auftaucht, ist er so eine große Waffe“, schrieb die BBC. Auch die Daily Mail reagierte auf das Tor. „Natürlich. Es musste einfach er sein. Es trifft der Mann, der eigentlich zu Newcastle hätte wechseln sollen. Manzambi ist gerade richtig on fire für Aston Villa.“

Das Boulevardblatt The Sun befand: „Zambi Apokalypse. Aston Villas Schweizer Superman wurde diesen Sommer aus den Fängen von Newcastle gerissen. Er wurde bereits ausgebuht, weil er die Magpies brüskiert hatte, aber es kümmerte ihn natürlich nicht. Ein großartiges Tor.“

DEINE MEINUNG

Für Villa war der Treffer Gold wert. Die Mannschaft von Trainer Unai Emery verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und feierte einen wichtigen Auswärtserfolg in der Premier League.

So feierte Trainer Unai Emery auch das Tor von Manzambi bei der BBC ausgelassen. „Ich bin so glücklich. Natürlich hat er wieder ein Tor geschossen. Das ist auch für ihn fantastisch. Er verfügt sowohl über Technik als auch über Spielintelligenz, und seine körperliche Präsenz ist ebenfalls sehr wichtig.“ Auch Ex-Münchner Nicolas Jackson war voll des Lobes. „Er ist ein großartiger Spieler. Er entwickelt sich noch weiter. Hoffentlich arbeiten wir gut zusammen und erreichen gemeinsam viel.“

Auch Leon Goretzka kam zum Einsatz. Der ehemalige Bayern-Profi wurde in der 72. Minute eingewechselt und feierte damit sein Premier-League-Debüt für Aston Villa. Bereits unter der Woche hatte der Mittelfeldspieler nach überstandenen Knieproblemen in der Champions League erstmals für seinen neuen Klub auf dem Platz gestanden.

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