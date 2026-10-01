Nico O'Reilly reist verletzungsbedingt von der englischen Nationalmannschaft ab. Ein Einsatz gegen Liverpool bleibt weiterhin fraglich.

Manchester City muss vor dem Spiel gegen Liverpool am Sonntag (ab 17:30 Uhr im LIVETICKER) um Nico O’Reilly bangen. Der 21-Jährige hat das englische Nationalteam verletzungsbedingt vorzeitig verlassen und ist für weitere Untersuchungen nach Manchester zurückgekehrt. Damit steht hinter seinem Einsatz an der Anfield Road ein Fragezeichen.

O’Reilly hatte beim 2:0-Sieg Englands gegen Tschechien bereits gefehlt. Nationaltrainer Thomas Tuchel hatte zunächst auf eine Rückkehr des City-Profis für die weiteren Länderspiele gehofft, doch das Spiel gegen Kroatien kommt zu früh.

Nico O’Reilly fällt aus Nico O’Reilly fällt aus © IMAGO/ZUMA Press

Manchester City: Turbulenter Kluballtag seit Schuldspruch

Den ohnehin turbulenten Kluballtag plagen weitere Ausfälle. Phil Foden ist für das Spiel gegen die Reds gesperrt, ein Einsatz von Antoine Semenyo ist nach seiner Abreise von der ghanaischen Nationalmannschaft wegen einer Knöchelverletzung ebenfalls fraglich.

Manchester City, das derzeit an der Tabellenspitze der Premier League steht, kehrt erstmals seit dem Schuldspruch im Finanzverfahren in den Kluballtag zurück. Eine unabhängige Kommission hatte City am Dienstag in 114 von 115 Anklagepunkten im Verfahren der Premier League für schuldig befunden. Der Klub soll zwischen 2009 und 2018 seine kommerziellen Einnahmen mittels fingierter Verträge um rund 970 Millionen Euro künstlich erhöht und Kosten verschleiert haben.

Rio Ngumoha profitiert von O’Reilly-Ausfall

Für Liverpools Rio Ngumoha verbessert sich durch O’Reillys Abreise die Aussicht auf weitere Einsatzminuten bei den Three Lions. Der 18-Jährige rückte gegen Tschechien in den 23-köpfigen Spieltagskader, kam beim 2:0 als Joker zu seinem Pflichtspieldebüt und wurde damit – Freundschaftsspiele ausgenommen – zum drittjüngsten England-Debütanten.

Da Tuchel keinen Ersatz für O’Reilly nachnominiert hat, stehen ihm für die Begegnungen in Kroatien und gegen Tschechien nur 23 Spieler zur Verfügung. Ngumoha kann damit nicht mehr aus dem Spieltagsaufgebot gestrichen werden.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.