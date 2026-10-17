Nach einem heftigen Kopftreffer muss der Argentinier ins Krankenhaus.

Der englische Fußball-Topklub FC Chelsea sorgt sich nach dem 2:0 (0:0)-Sieg beim FC Everton um seinen Torhüter Emiliano Martínez. In der zweiten Halbzeit waren der Argentinier und Everton-Verteidiger Jarrad Branthwaite heftig mit den Köpfen zusammengestoßen, Martínez blieb liegen und wurde minutenlang behandelt, ehe ihn Sanitäter auf einer Trage vom Feld brachten.

Alonso: Martínez zur Kontrolle im Krankenhaus

„Soweit ich weiß, hat er das Stadion bei Bewusstsein verlassen. Derzeit befindet er sich zu vorsorglichen Untersuchungen im Krankenhaus. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Das ist aber alles, was ich im Moment weiß“, sagte Chelseas Coach Xabi Alonso bei TNT Sports.

Das medizinische Personal hatte sich auf dem Feld fast zehn Minuten um den Weltmeister von 2022 gekümmert. Der belgische Torhüter Mike Penders ersetzte Martínez ab der 75. Minute, Branthwaite konnte weiterspielen. Die Treffer für Chelsea erzielte Pedro Neto (46./90.).

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