Hugo Ekitike fällt wegen eines Achillessehnenrisses schon lange aus. Jetzt soll zumindest feststehen, wann der Franzose zurückkehrt.

Hugo Ekitike macht auf dem Weg zurück offenbar Fortschritte. Der Stürmer des FC Liverpool möchte laut Informationen von L’Équipe im November wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und könnte im Dezember sein Comeback im Spielbetrieb geben.

Der 24-Jährige hatte sich im April im Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain die Achillessehne gerissen und sich anschließend einer Operation unterzogen.

Hugo Ekitike fällt derzeit aus Hugo Ekitike fällt derzeit aus © IMAGO/Propaganda Photo

Liverpool: Ekitike will noch vor Jahresende zurückkehren

Eine konkrete Rückkehrprognose gibt es weiterhin nicht. Ekitike befindet sich noch im Reha-Programm, kann inzwischen aber wieder leicht joggen. Nach einem individuellen Trainingsblock im Leistungszentrum des französischen Verbands in Clairefontaine reiste der Angreifer kürzlich in die USA, um dort einen Spezialisten aufzusuchen. Sein Ziel ist es laut L’Équipe, noch vor dem Jahresende wieder einsatzfähig zu sein.

Trotz seiner langen Ausfallzeit hat Liverpool Ekitike für die Ligaphase der Champions League gemeldet, die für die Reds bis Ende Januar läuft. Trainer Andoni Iraola sagte dazu: „Bei solchen Langzeitverletzungen ist es schwierig. Ich denke, er ist noch weit weg. Aber wir haben uns mit der medizinischen Abteilung zusammengesetzt, als wir die Liste für die Europapokalspiele erstellt haben.“

Iraola ergänzte: „Es gibt eine realistische Chance, dass er uns in den letzten beiden Spielen der Ligaphase helfen kann. Aber es ist noch sehr früh, das zu sagen. Wenn wir ihn auf die Liste setzen, dann, weil es Hoffnung und eine realistische Chance gibt, dass er uns im Januar helfen kann.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.