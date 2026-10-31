Die Überraschungsmannschaft rückt bis auf zwei Punkte an den bisherigen Spitzenreiter heran.

Fabian Hürzeler und Brighton & Hove Albion haben Manchester City in der englischen Premier League erneut ins Stolpern gebracht und einen Achtungserfolg im Kampf um die Europapokalplätze gefeiert. Die Überraschungsmannschaft des deutschen Teammanagers gewann am Samstag das Spitzenspiel bei den Skyblues mit 1:0 (1:0) und rückte als Tabellen-Dritter bis auf zwei Punkte an den bisherigen Spitzenreiter heran.

Bournemouth siegt sechsmal in Serie

Yasin Ayari (11.) fügte City, das Brighton unter der Woche noch im Elfmeterschießen aus dem League Cup geworfen hatte, die zweite Liga-Niederlage in Folge zu. Am vergangenen Wochenende hatte City bei Aston Villa (1:2) nach sieben Siegen zum Saisonstart erstmals verloren. Am Sonntag (17.30 Uhr) kann nun der FC Arsenal mit einem Punktgewinn im Auswärtsspiel beim FC Liverpool am Team von Trainer Enzo Maresca vorbeiziehen und die Tabellenführung übernehmen.

Immer besser in Fahrt kommt unterdessen der AFC Bournemouth unter Trainer Marco Rose. Die Cherries holten beim 2:0 (1:0) gegen Leeds United um Trainer Daniel Farke wettbewerbsübergreifend ihren sechsten Sieg in Folge – und blieben dabei wie auch bei den vorangegangenen fünf Erfolgen ohne Gegentor. Evanilson (31.) und der frühere Leverkusener Amine Adli (90.+4) trafen für Roses Team.

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