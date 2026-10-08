Erling Haaland richtet einen eindringlichen Appell an seine Kollegen. Im aktuellen Finanzskandal müsse der Klub "zusammenhalten, die Reise genießen und lächeln."

Manchester Citys Star-Torjäger Erling Haaland hat im aktuellen Finanzskandal zur Geschlossenheit aufgerufen.

„Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen einander Liebe entgegenbringen. Also ja: Zusammenhalten, die Reise genießen und lächeln“, sagte der 26 Jahre alte Norweger in einem Sky-Interview vor dem Premier-League-Spitzenspiel am Sonntag (17.30 Uhr im ) beim FC Liverpool.

Erling Haaland will sich vom Finanzskandal nicht aufhalten lassen Erling Haaland will sich vom Finanzskandal nicht aufhalten lassen © IMAGO/Offside Sports Photography

Manchester City droht Zwangsabstieg

Die Liga hatte Manchester City Ende September nach einer vierjährigen Untersuchung wegen schwerwiegender Verstöße gegen Finanzregeln offiziell in den meisten Anklagepunkten für schuldig befunden. Der Skandal betrifft den Zeitraum von 2009 bis 2018. Der Klub legte fristgerecht Berufung gegen das Urteil ein. Sollte Manchester City keinen Erfolg auf juristischer Ebene haben, drohen drastische Strafen bis zum Zwangsabstieg, auch die Aberkennung von Titeln ist denkbar.

„Wir müssen füreinander da sein und positiv bleiben. Egal, was im Leben passiert, wir müssen immer ein Lächeln auf den Lippen haben“, sagte Haaland vor dem Topspiel gegen die Reds: „Deshalb müssen wir positiv bleiben, nach vorne schauen und versuchen, Fußballspiele zu gewinnen – und versuchen, die Situation zu genießen und das Spiel zu gewinnen.“

Sportlich hat Manchester City derzeit tatsächlich gut lachen. Nach fünf Spieltagen . Der Finanzskandal und die drohenden Sanktionen werfen jedoch einen dunklen Schatten über die eigentlich starke Frühform.