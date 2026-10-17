Premier League: Große Sorgen um Chelsea-Star

Chelsea-Torwart Emiliano Martínez rauscht mit Evertons Jarrad Branthwaite zusammen. Beide sind kurzeitig bewusstlos - der Argentinier muss nach langer Behandlung mit einer Trage vom Platz getragen werden.

Üble Szene beim Auswärtsspiel des FC Chelsea beim FC Everton! In der 65. Minute rauschten Chelsea-Keeper Emiliano Martínez und Evertons Verteidiger Jarrad Branthwaite bei einem Freistoß mit den Köpfen zusammen und sackten sofort bewusstlos zu Boden.

Die Ärzte beider Teams eilten zu den Spielern, um Erste Hilfe zu leisten. Nach rund zwei Minuten konnte Branthwaite eigenständig wieder aufstehen und weiterspielen. Schlimmer erwischte es Martínez, der fast zehn Minuten lang auf dem Platz behandelt wurde und teils regungslos da lag.

Alonso gibt Update zu Martínez

„Soweit ich weiß, hat er das Stadion bei Bewusstsein verlassen. Derzeit befindet er sich zu vorsorglichen Untersuchungen im Krankenhaus. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Das ist aber alles, was ich im Moment weiß“, sagte Chelseas Coach Xabi Alonso bei TNT Sports.

Im Stadion wurde es zwischenzeitlich sehr still, da niemand wusste, wie es dem Argentinier geht. Er wurde dann auf einer Trage platziert und die Ärzte brachten ihn in die Katakomben. Im Anschluss wurde er dann direkt ins Krankenhaus gebracht. Die Zuschauer in Everton spendeten Applaus für Martínez. Auch als die Partie fortgesetzt wurde, herrschte eine bedrückte Stimmung. „Horror-Verletzung! Nach einem schrecklichen Zusammenprall muss Martínez ins Krankenhaus“, schrieb das Boulevard-Blatt The Sun.

Auch die BBC bangte um den Keeper. „Oh je! Martinez wurde mit einer schwer aussehenden Kopfverletzung auf einer Trage vom Platz getragen“, hieß es dort.

Für Martínez kam Mike Penders ins Spiel, der sein Premier-League-Debüt feierte. Die Partie gewann Chelsea durch einen Doppelpack von Pedro Neto (46., 90.) mit 2:0 (0:0). Der Portugiese dachte im Gespräch mit TNT Sports an den Torhüter: „Wir freuen uns riesig.Es ist aber super schade für Emi. Wir wünschen ihm alles Gute. Dieser Sieg ist für ihn. Emi hat das auch verdient, dass wir zu Null gespielt haben.“