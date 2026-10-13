Steven Gerrard fordert mehr Rückhalt für Florian Wirtz beim FC Liverpool und widerspricht Jamie Carragher.

Steven Gerrard hat Florian Wirtz in Schutz genommen. Der frühere Kapitän des FC Liverpool forderte nach der 0:3-Niederlage gegen Manchester City Unterstützung für den deutschen Nationalspieler.

„Sein Selbstvertrauen ist angeschlagen. Er spielt nicht gut genug, wir müssen mehr von ihm sehen“, sagte Gerrard bei The Overlap. Der 46-Jährige betonte aber zugleich: „Der Junge braucht Hilfe. Er braucht sie von seinem Trainer, den Coaches und den erfahrenen Spielern.“

Steven Gerrard fordert Unterstützung für Florian Wirtz Steven Gerrard fordert Unterstützung für Florian Wirtz © IMAGO/APL

Carragher fordert Bankplatz für Wirtz

Gerrard sieht Wirtz vor allem auf der Zehnerposition: „Ich glaube nicht, dass er das Tempo für die Außenbahn hat.“ Bei Bayer Leverkusen habe der Offensivspieler aus zentraler Position Tore vorbereitet und erzielt, in einem auf ihn zugeschnittenen System.

Liverpool-Ikone Jamie Carragher hatte zuletzt bei Sky Sports dagegen gefordert, Wirtz aus der Startelf zu nehmen und eine Rolle links im offensiven Halbraum als mögliche Lösung angeführt. Der frühere Verteidiger kritisierte, dass der Deutsche trotz seiner hohen Ablöse zu wenig Torgefahr entwickle.

Wirtz? „Ich würde ihn noch nicht abschreiben“

Gerrard stimmte der Leistungsdiagnose teilweise zu, sprach sich jedoch gegen ein vorschnelles Urteil aus: „Ich habe genug gesehen, um zu wissen, dass da ein Spieler mit riesigem Potenzial ist. Ich würde ihn noch nicht abschreiben. Dafür ist es zu früh.“

Auch einsatzfähige Mitspieler wie Bradley Barcola, Alexander Isak, Victor Munoz, Hugo Ekitiké und Rio Ngumoha könnten Wirtz laut Gerrard helfen, weil sie ihm mehr Anspielstationen und Läufe in die Tiefe bieten würden.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.