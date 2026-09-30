Ehemaliger City-Spieler nach Urteil am Boden zerstört

Das Schuldspruch gegen Manchester City bewegt den englischen Fußball - und lässt Fans wie ehemalige Spieler der Skyblues leiden.

Das Urteil gegen Manchester City hat bei Ex-Profi und TV-Experte Micah Richards tiefe Betroffenheit ausgelöst. Der frühere Verteidiger der Skyblues bezeichnete die Veröffentlichung der Feststellungen einer unabhängigen Kommission als niederschmetternd und sprach von einer herzzerreißenden Situation für den Verein und dessen Anhänger.

Richards, der sich dem Verein einst in jungen Jahren angeschlossen hatte, sprach im Podcast „The Rest Is Football“ emotional über die aktuellen Entwicklungen. „Die Berichte waren beunruhigend. Ich sah die Worte, die die Premier League verwendete, ‚Scheinverträge‘, und ich fühlte mich absolut am Boden zerstört.“

Micah Richards leidet unter dem Urteil gegen seinen Ex-Verein Manchester City Micah Richards leidet unter dem Urteil gegen seinen Ex-Verein Manchester City © IMAGO/Shutterstock

Der ehemalige englische Nationalspieler machte keinen Hehl daraus, wie eng seine persönliche Bindung zum Klub bis heute ist. „Ich war bei diesem Klub, seit ich 14 Jahre alt war. Ich würde für diesen Klub sterben. Ich habe meinen Traum bei Manchester City verwirklicht. Aber dann diese Berichte zu hören – nicht nur für mich als Ex-Spieler, sondern auch für die Fans – das ist absolut verheerend.“

Ehemaliger City-Spieler berichtet von Tränen-Gespräch

Besonders bewegte Richards die Reaktion langjähriger Anhänger. Er berichtete von einem Gespräch mit einem Fan, bei dem er einst als Jugendspieler untergebracht war. „Er rief mich an und war buchstäblich in Tränen aufgelöst. Er fragte mich nach Informationen, die ich nicht habe.“ Der Mann unterstütze den Klub seit mehr als sechs Jahrzehnten. „Die Ungewissheit darum ist einfach herzzerreißend.“

Gleichzeitig räumte Richards ein, dass die Vorwürfe schwerwiegend seien. „Wenn man sich die Berichte anhört, sind sie vernichtend. Ich bin traurig, ich bin wütend und auch ein wenig verwirrt.“ Auf der einen Seite stünden die Erkenntnisse der Premier League, auf der anderen Seite die Sichtweise des Vereins, der die Anschuldigungen entschieden bestreitet.

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Welche Konsequenzen das Urteil letztlich haben wird, ist weiterhin offen. In englischen Medien werden drastische Sanktionen diskutiert. Dazu zählen hohe Punktabzüge, enorme Geldstrafen, die Aberkennung von Meisterschaften oder sogar ein Zwangsabstieg. Eine endgültige Entscheidung über die Strafen wurde bislang jedoch nicht getroffen.

Für Richards steht unabhängig vom Ausgang des Verfahrens bereits fest, dass die Affäre Spuren hinterlassen wird: „Es gibt keine Gewinner in dieser Sache.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.