Bemerkenswerte Premier-League-Rückkehr nach 526 Tagen

Dejan Kulusevski hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Nach über 500 Tagen feiert der Schwede sein Kader-Comeback für Tottenham.

Emotionales Comeback bei Tottenham! Dejan Kulusevski steht nach langer Leidenszeit erstmals seit 526 Tagen wieder im Kader der Spurs. Der Schwede sitzt beim Team von Roberto De Zerbi im Premier-League-Duell mit Aufsteiger Coventry City (JETZT im LIVETICKER) zunächst auf der Bank.

Sein bis dato letztes Spiel absolvierte der 26-Jährige am 11. Mai 2025 noch unter Ex-Coach Ange Postecoglou. Seitdem bremste Kulusevski eine hartnäckige Verletzung der Patellasehne aus, die ihn rund eineinhalb Jahre zum Zuschauen verdammte. Der Flügelspieler verpasste nicht nur die gesamte vergangene Saison, sondern auch den Gewinn der Europa League 2025 und die WM mit der schwedischen Nationalmannschaft in diesem Jahr.

Dejan Kulusevski steht erstmals seit 526 Tagen wieder im Kader der Tottenham Hotspur Dejan Kulusevski steht erstmals seit 526 Tagen wieder im Kader der Tottenham Hotspur © IMAGO/Sportimage

Nachdem das Personal grünes Licht für einen Einsatz gegeben hatte, überbrachte De Zerbi seinem Schützling die freudige Nachricht. „Er hat so sehr gelitten und seine Reaktion war großartig“, berichtete der Coach. Kulusevski „lächelte über das ganze Gesicht“, führte der Italiener aus.

Tottenham gegen Coventry mächtig unter Druck

Ein besonderes Spiel ist es auch für James Maddison. Der Engländer steht erstmals seit 17 Monaten wieder in der ersten Elf der Spurs – und das ausgerechnet gegen seinen Jugendverein Coventry, bei dem er seine Karriere begonnen hatte und zum Profi wurde. Auch den 29-Jährigen bremsten Verletzungen, darunter ein Kreuzbandriss, aus. Zuletzt hatte er im Halbfinale der Europa League gegen Bodö/Glimt im Mai 2025 in der Startelf gestanden.

Die Rückkehr der beiden Leistungsträger soll den Spurs neue Hoffnung in einer bisher vollkommen verkorksten Saison geben. Das Team von De Zerbi ist nach sechs Spieltagen in der Premier League noch ohne Sieg und steht als Tabellenletzter da. Gegen den 15. aus Coventry steht Tottenham mächtig unter Druck und muss zwingend gewinnen.

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