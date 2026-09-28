Yankuba Minteh spielt weiterhin bei Brighton & Hove Albion. Ein Wechsel zum FC Liverpool scheint für den 22-Jährigen aber weiterhin attraktiv zu sein.

Yankuba Minteh soll einen Wechsel zum FC Liverpool trotz des geplatzten Sommerdeals weiterhin ins Auge fassen. Der Flügelspieler von Brighton & Hove Albion konzentriert sich zwar auf seine Rückkehr nach einer Fußverletzung, doch laut dem gambischen Fußball-Experten Baboucarr Fallaboweh sieht er seinen Wunschverein noch immer an der Anfield Road.

Im Sommer hatte Liverpool zwei Angebote für den 22-Jährigen abgegeben, darunter eines über rund 70 Millionen Euro. Brighton lehnte beide Offerten ab und verlangte zunächst rund 80 Millionen Euro, um die Forderung gegen Ende des Transferfensters auf rund 90 Millionen Euro zu erhöhen. Andoni Iraola erhielt mit Bradley Barcola und Victor Munoz zwar zwei Neuzugänge, für die rechte Angriffsseite jedoch keinen ausgewiesenen Spezialisten wie Minteh.

Zieht es Yankuba Minteh doch noch nach Liverpool? Zieht es Yankuba Minteh doch noch nach Liverpool? © IMAGO/Action Plus

Wechsel nach Liverpool? Das sagt Minteh

Im Gespräch mit GRTS wollte der Brighton-Profi die Spekulationen nicht weiter anheizen. „Ich bin fokussiert. Ich bin in Brighton. Das ist die Mannschaft, für die ich spiele“, sagte Minteh: „Ich will nicht viel über Transfers reden. Was Gott für mich entschieden hat, damit bin ich glücklich.“

Zugleich hob Minteh seine Vorfreude auf das Comeback hervor: „Ich bin wirklich sehr gewillt, zurückzukehren und meiner Mannschaft zu helfen, weil sie im Moment gut spielt. Wenn ich zurückkomme, werde ich mein Bestes geben, um ihr zu helfen.“

Fallaboweh erklärte gegenüber Sport Witness: „Ich denke, Liverpool. Er wird noch immer dorthin wechseln wollen.“ Die Verletzung erschwert es Minteh aber, seine Qualitäten auf dem Platz erneut unter Beweis zu stellen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.