Wayne Rooney spart nicht mit Kritik an Benjamin Sesko. Die Klubikone von Manchester United stellt die Verletzungspause des Angreifers infrage und findet dabei deutliche Worte.

Wayne Rooney hat Manchester Uniteds Benjamin Sesko wegen dessen Ausfalls mit einer Schienbeinverletzung deutlich kritisiert. Der frühere Kapitän von United stellte den Grund für die Abwesenheit des Angreifers beim 1:1 gegen den FC Fulham öffentlich infrage und fand dafür klare Worte.

In seinem Podcast Stick to United wurde Rooney deutlich: „Schienbein? Hat er es sich gebrochen?“, fragte er. Der Rekordtorschütze der Red Devils ergänzte: „Man kann sich am Schienbein wehtun, man kann Tritte abbekommen. Ich wette, er trägt auch diese kleinen, dummen Schienbeinschoner.“

Wayne Rooney kritisiert Benjamin Sesko scharf Wayne Rooney kritisiert Benjamin Sesko scharf © IMAGO/Bestimage

Für Rooney passt die Situation nicht zum Anspruch eines Stürmers bei Manchester United. „Wenn du als Nummer neun von Manchester United spielst, ein Spiel unbedingt gewinnen musst und wegen eines schmerzenden Schienbeins nicht spielst, dann ist das ein großer Teil des Problems“, erklärte der ehemalige Nationalspieler.

Ehemalige United-Profis pflichten Rooney bei

Noch deutlicher wurde Rooney mit Blick auf seine eigene Karriere: „Solange du körperlich nicht wirklich außerstande bist zu spielen, spielst du auch verletzt. Ich erinnere mich, dass wir vor Spielen Spritzen bekommen haben und der Arzt sie uns in den Hintern gesetzt hat.“ Von 2004 bis 2017 bestritt Rooney über 550 Spiele für United.

Mit seiner Kritik steht der 40-Jährige nicht allein da. Auch die ehemaligen United-Profis Paul Scholes und Nicky Butt hatten Seskos Verletzung zuletzt kritisch bewertet. Scholes erklärte, ein Spieler müsse seine Schienbeinschoner anziehen und weitermachen. Butt schlug in dieselbe Kerbe und ließ erkennen, dass er wenig Verständnis für einen Ausfall wegen solcher Beschwerden hat.

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Gegenwind kam dagegen von Seskos slowenischem Nationalmannschaftskollegen Jaka Bijol. Der Verteidiger nahm den Angreifer in Schutz und riet ihm, die öffentliche Kritik auszublenden. Der Fokus müsse auf der vollständigen Genesung liegen.

Sesko hatte sich nach anhaltenden Beschwerden zudem aus dem Kader der slowenischen Nationalmannschaft zurückgezogen. Manchester United hofft nun auf eine zeitnahe Rückkehr des Stürmers. In der laufenden Saison saß Sesko bei den erste vier Spielen in der Premier League jeweils zunächst nur auf der Bank und wurde später eingewechselt. Ihm gelang als Joker ein Tor gegen Ipswich Town.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.