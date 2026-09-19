Rätsel um Ex-Bayern-Profi: Mathys Tel nicht im Tottenham-Kader

Mathys Tel steht bei Tottenham Hotspur nicht im Kader - eine Woche, nachdem er auf dem Platz eine Standpauke seines Trainers über sich ergehen lassen musste.

Mathys Tel steht nicht im Kader von Tottenham Hotspur für das Spiel gegen Aston Villa in der Premier League. Warum der ehemalige Spieler des FC Bayern nicht zum Aufgebot für die Partie gehört, teilte sein Verein zunächst nicht mit.

Über eine mögliche Verletzung ist bisher nichts bekannt, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel kam der Angreifer nicht zur Sprache. Auch in einem Interview kurz vor Spielbeginn wurde nicht über den Franzosen gesprochen.

Mathys Tel fehlt im Tottenham-Kader Mathys Tel fehlt im Tottenham-Kader © IMAGO/NurPhoto

Vor einer Woche war Tel gegen Everton zumindest noch als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen – nach der Partie musste er sich aber eine vielbeachtete Standpauke seines Trainers Roberto De Zerbi anhören.

Tel nach Standpauke zuletzt wieder in Startelf

Wie dieser später erklärte, hatte Tel die vorgegebene Position nicht wie gewünscht bespielt. Als zentraler Stürmer wich der 21-Jährige zu häufig auf die Flügel aus. Trotzdem wurde er im League Cup bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Liverpool in die Startelf beordert – überzeugen konnte er aber erneut nicht.

Tel war im Sommer 2025 für 35 Millionen Euro vom FC Bayern zu den Spurs gewechselt. Sein ehemaliger Bayern-Kollege Leon Goretzka gehörte bei Aston Villa verletzungsbedingt ebenfalls nicht zum Kader.

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