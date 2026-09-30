Pep Guardiola meldet sich nach dem Urteil gegen seinen Ex-Verein Manchester City in einem Statement zu Wort - und wendet sich vor allem an die Fans.

Pep Guardiola hat sich in einem Statement an die Fans von Manchester City gewandt. Einen Tag nach dem offiziellen Schuldspruch gegen seinen langjährigen Verein Manchester City in einem bahnbrechenden Finanzskandal sagte er den Vereinsanhängern, aber auch seinen Ex-Spielern und seinem Nachfolger seine Unterstützung zu.

„Ich möchte, dass jeder einzelne ManCity-Fan weiß, dass ich hier bin; mehr denn je“, schrieb der Spanier in einem Beitrag bei X.

I want every single @ManCity fan to know I am here; more than ever. I am, always have been, always will, be behind my club, my owner, my chairman, Ferran, the players, staff, Enzo and you, our unique supporters.

Let me be clear: we will get through this together.

I love you all… pic.twitter.com/jmMvwbykqv — PepTeam (@PepTeam) September 30, 2026

„Ich stehe, habe immer gestanden und werde immer hinter meinem Verein, meinem Eigentümer, meinem Vorsitzenden, Ferran, den Spielern, dem Personal, Enzo und euch, unseren einzigartigen Unterstützern, stehen. Lassen Sie mich klarstellen: Wir werden das gemeinsam durchstehen. Ich liebe euch alle.“

Guardiola hatte stets auf Citys Unschuld gepocht

Namentlich genannt sind Ferran Soriano, der zuletzt von einer „Verschwörungstheorie der Premier League“ gesprochen hatte, und Enzo Maresca, Guardiolas Nachfolger auf der Trainerbank.

Manchester City war von einer unabhängigen Kommission jüngst wegen etlicher Verstöße gegen die Finanzregeln in der Premier League schuldig gesprochen worden. Die Vorwürfe standen seit Jahren im Raum und betreffen zum Teil auch Spielzeiten, in denen Guardiola bei den Skyblues an der Seitenlinie stand.

DEINE MEINUNG

Im Detail: Die Verstöße, die ManCity weiter zurückweist, stammen aus dem Zeitraum 2009 bis 2018. Guardiola hatte seinen Job bei dem englischen Spitzenklub 2016 angetreten.

Während seiner Zeit in der Premier League hatte er immer wieder auf die Unschuld seines Klubs verwiesen, unter Berufung auf Gespräche, die er mit der Vereinsspitze geführt habe. Dabei hatte er seinen Vorgesetzten auch mit einem Abschied gedroht, sollten ihm diese nicht die Wahrheit gesagt haben.

Letztlich nahm der 55-Jährige im Sommer seinen Hut – und damit noch vor Veröffentlichung des Urteils gegen seinen Ex-Arbeitgeber. Noch ist nicht klar, wie das Strafmaß für City ausfallen wird.

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