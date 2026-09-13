Mathys Tel kassiert Standpauke

Mathys Tel muss sich nach der Partie einige Worte von seinem Trainer anhören - und der Coach legt wenig später sogar nach.

Mathys Tel hat nach dem nächsten enttäuschenden Auftritt der Tottenham Hotspur eine Standpauke von seinem Trainer bekommen. Roberto De Zerbi stellte den einstigen Spieler des FC Bayern im Anschluss an das 0:0 gegen den FC Everton noch auf dem Platz zur Rede und baute sich gestikulierend vor ihm auf.

Wie TV-Bilder zeigen, gingen bei Tel zunächst die Augenbrauen erstaunt nach oben, ehe er sich zu rechtfertigen versuchte. De Zerbi war nicht zu stoppen und ließ den französischen Angreifer letztlich einfach stehen.

Mathys Tel bekommt eine Standpauke von seinem Trainer Mathys Tel bekommt eine Standpauke von seinem Trainer © IMAGO/Pro Sports Images

Später erklärte der Coach die Szene, die vor allem in den Sozialen Medien für viel Aufmerksamkeit sorgte. „Er muss wie ein Stürmer spielen, das Tor im Blick behalten oder auf die Flanke von Robertson warten“, sagte der Italiener.

De Zerbi erklärt Standpauke für Tel

Tel war in der 63. Spielminute für Tottenhams einzige Spitze Dominic Solanke in die Partie gekommen. Die Spurs sind nach vier Spielen in der Premier League noch ohne eigenes Tor (zwei Niederlagen, zwei Remis).

Tel habe seine Position nicht gehalten, kritisierte De Zerbi: „Er muss im Sturm bleiben. Er hat als Stürmer angefangen, jetzt spielt er als Flügelspieler.“ Der Trainer schlug aber auch versöhnliche Töne an: „Aber ich liebe Mathys als Spieler und Typen, es gibt kein Problem.“

Tel kam in seinen rund 30 Minuten auf dem Feld auf 17 Ballkontakte und einen abgeblockten Schuss. Der 21-Jährige war im Sommer 2025 für 35 Millionen Euro vom FC Bayern zu den Spurs gewechselt.

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