Fix! Neuer Sportdirektor für Liverpool

Julian Ward kehrt als Sportdirektor zum FC Liverpool zurück. Der 45-Jährige folgt auf den zu Al-Hilal wechselnden Richard Hughes.

Der FC Liverpool hat Julian Ward erneut zum Sportdirektor ernannt. Der 45-Jährige folgt auf Richard Hughes, der den Verein nach seiner Kündigung in Richtung des saudischen Klubs Al-Hilal verlässt. Ward übernimmt damit wieder die Leitung der Fußballabteilung an der Anfield Road und ist bereits für die Transferstrategie im Januar sowie für anstehende Vertragsgespräche verantwortlich.

Ward hatte den Posten bereits in der Saison 2022/23 inne, als er Michael Edwards ablöste. In dieser Zeit war er unter anderem für die Verpflichtungen von Darwin Nunez, Cody Gakpo und Alexis Mac Allister verantwortlich, ehe er seinen Rückzug während der Saison ankündigte.

Seit 2024 arbeitete er als technischer Direktor für die Fenway Sports Group. „Ich freue mich unglaublich darauf, diese Rolle zu übernehmen. Es versteht sich von selbst, dass ich den Eigentümern für das Vertrauen, das sie in mich setzen, sehr dankbar bin“, sagte Ward.

Julian Ward kehrt nach Liverpool zurück Julian Ward kehrt nach Liverpool zurück © IMAGO/Propaganda Photo

Liverpool: Diese Gespräche will Ward jetzt führen

FSG-Präsident Mike Gordon, der nach dem Abschied von Edwards als CEO Football wieder stärker in das Tagesgeschäft eingebunden ist, hat die Entscheidung für Julians Rückkehr vorangetrieben. „Wir freuen uns sehr, dass Julian zugestimmt hat, in dieser Phase die Führung unserer Fußballabteilung zu übernehmen. Aufgrund seiner umfassenden Erfahrung im Fußball, insbesondere beim Liverpool FC, halten wir ihn für den idealen Kandidaten“, erklärte Gordon.

Ward wird künftig mit dem stellvertretenden Sportdirektor David Woodfine, Chefscout Barry Hunter und dem FSG-Direktor für Fußballentwicklung Pedro Marques zusammenarbeiten und Trainer Andoni Iraola unterstützen. Zudem stehen Gespräche mit den Vertretern von Virgil van Dijk, Alisson Becker und Alexis Mac Allister an.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.