Real Madrid und der FC Barcelona sollen bei einer harten City-Strafe Erling Haaland und weitere Stars ins Visier nehmen.

Erling Haaland könnte bei einer drastischen Strafe gegen Manchester City ins Blickfeld von Real Madrid und dem FC Barcelona geraten. Wie The Sun berichtet, beobachten die spanischen Schwergewichte die sportliche und wirtschaftliche Ungewissheit beim englischen Topklub. Demnach stehen neben Haaland auch mehrere weitere City-Profis auf den Listen der beiden Klubs.

Auslöser ist das Urteil im Finanzverfahren: The Athletic zufolge wurde City in 114 der 115 von der Premier League erhobenen Anklagepunkte für schuldig befunden. Über das konkrete Strafmaß muss die unabhängige Kommission noch entscheiden. Sollte es zu einem massiven Punktabzug kommen, droht dem Klub im Extremfall der Abstieg – und damit ein möglicher Umbruch im Kader.

Erling Haaland steht in Manchester noch bis 2034 unter Vertrag Erling Haaland steht in Manchester noch bis 2034 unter Vertrag © IMAGO/APL

Verliert ManCity Haaland?

Haaland wäre nach Angaben von The Sun das prominenteste Ziel eines möglichen Zugriffs von Real und Barca. Der Norweger ist noch acht Jahre an Manchester City gebunden. Zudem sollen Josko Gvardiol, Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson, Enzo Fernández und Rayan Cherki bei den spanischen Rivalen auf Interesse stoßen.

Ein Abstieg würde jedoch keinen automatischen Ausverkauf auslösen. Die genannten Spieler besitzen bei City keine Ausstiegsklauseln für den Fall eines Abstiegs und wären somit nicht ablösefrei verfügbar. Sowohl Manchester City als auch die Premier League können gegen die Entscheidung der Kommission Berufung einlegen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.