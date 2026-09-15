Grober Fehler: VAR-Duo wird abgezogen

In England begeht ein VAR-Duo einen spielentscheidenden Fehler - und muss nun mit ernsten Konsequenzen leben.

Die Fehleinschätzung der Video-Assistenten beim englischen Topspiel zwischen Manchester City und Manchester United hat Folgen: Die Unparteiischen, die nach Ansicht der Schiedsrichterkommission der Premier League eine spielentscheidende Abseitsstellung übersehen hatten, wurden aus dem Spielbetrieb genommen.

Matt Donohue und sein Assistent Blake Antrobus werden am kommenden Wochenende nicht zum Einsatz kommen, schreiben englische Medien übereinstimmend. Erst nach der Länderspielpause werde entscheiden, ob und wann das Duo wieder verwendet wird.

Manchester City siegt auch dank eines VAR-Fehlers Manchester City siegt auch dank eines VAR-Fehlers © IMAGO/News Images

Bei der entscheidenden Aktion beim 1:0-Sieg von ManCity in der 60. Minute war es um die Frage nach aktivem und passivem Abseits gegangen.

Liga gibt Fehler zu und kündigt Untersuchung an

City-Neuzugang Enzo Fernandez hatte bei der Hereingabe den Ball zwar nicht berührt, dafür aber Uniteds Innenverteidiger Lisandro Martinez irritiert und dabei eigentlich regelwidrig im Abseits gestanden.

Dennoch wurde der Treffer letztlich anerkannt.

Die Schiedsrichterkommission der Premier League veröffentliche wenige Stunden nach dem hitzigen Derby dann auch ein Statement und erklärte sich. „Wir haben heute Abend Kontakt zu Manchester United aufgenommen, um anzuerkennen, dass es sich unserer Ansicht nach um eine Fehlentscheidung handelt“, hieß es darin: „Der Vorfall wird untersucht werden.“

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