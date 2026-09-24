Der FC Liverpool und die Montreal Canadians trauern um George Gillett Jr. Der frühere Miteigentümer des englischen Traditionsklubs ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

George Gillett Jr. ist tot. Der frühere Miteigentümer des FC Liverpool starb am 22. September im Alter von 87 Jahren, wie der englische Topklub mitteilte.

Der US-amerikanische Geschäftsmann hatte Liverpool im Februar 2007 gemeinsam mit Tom Hicks übernommen. Ihre Zeit an der Anfield Road endete im Oktober 2010 mit dem Verkauf des Klubs an die Fenway Sports Group, die bis heute als Eigentümer fungiert.

Auch die Montreal Canadians trauern um Gillett

Gillett war auch im Eishockey aktiv. Von 2001 bis 2009 gehörten ihm die Montreal Canadiens aus der NHL. Zudem besaß er die Heimspielstätte der Franchise, das heutige Bell Centre.

Liverpool sprach Gilletts Familie und Freunden sein Beileid aus. Auch Canadiens-Eigentümer Geoff Molson würdigte den Verstorbenen: „George tauchte tief in die Gemeinschaft von Montreal ein und wurde von allen in der Organisation geschätzt. Wir sind ihm für seine Verdienste um die Montreal Canadiens während seiner Zeit als Eigentümer sehr dankbar.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt