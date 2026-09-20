Ex-Leipziger sorgt gegen ManCity für Furore

Manchester City siegt mit viel Mühe gegen den AFC Sunderland. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi ärgert Erling Haaland und Co.

Was für ein Auftritt! Der frühere Leipzig-Profi Brian Brobbey hat in der Premier League für großes Aufsehen gesorgt. Der 24-Jährige erzielte bei der Niederlage bei Manchester City (3:5) alle drei Tore für den AFC Sunderland, konnte die Pleite trotzdem nicht verhindern.

Brobbey glich gleich zwei Führungen der Skyblues aus (12./33.), ehe er in Hälfte zwei auch das zwischenzeitliche 3:4 erzielte (59.). Für City trafen Enzo Fernández (9.), Rayan Cherki (29.), Antoine Semenyo (43./57.) und Erling Haaland (81.).

Brian Brobbey erzielte drei Tore gegen Manchester City Brian Brobbey erzielte drei Tore gegen Manchester City © IMAGO/Action Plus

Der Niederländer Brobbey hatte von Juli 2021 bis Januar 2022 bei RB Leipzig gespielt, ehe er zu Ajax Amsterdam verliehen wurde. Im Sommer 2022 verpflichtete Ajax den Offensivspieler fest. Im September 2025 ging es für ihn nach Sunderland weiter.

In der vergangenen Premier-League-Saison kam Brobbey auf sieben Tore und eine Vorlage. In dieser Spielzeit steht er bei drei Toren in fünf Spielen – alle drei gegen City.

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