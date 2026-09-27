Kader zu dünn? "Es wird immer Probleme geben"

Cody Gakpo verletzt sich im Länderspiel der Niederlande gegen Serbien. Nach Alexander Isak wächst Liverpools Sorge.

Der FC Liverpool bangt während der Länderspielpause jetzt auch um die Fitness von Cody Gakpo. Der Angreifer musste im Nations-League-Spiel der Niederlande in Serbien bereits nach 16 Minuten ausgewechselt werden.

Gakpo ging in einer Spielunterbrechung ohne gegnerische Einwirkung zu Boden und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das rechte untere Bein im Bereich des Knöchels. Einige Minuten zuvor war der Offensivspieler im Mittelfeld von Sasa Lukic per Grätsche gefoult worden.

Cody Gakpo musste verletzt ausgewechselt werden Cody Gakpo musste verletzt ausgewechselt werden © IMAGO/Pro Shots

Wie schwer die Verletzung des Niederländers ist, war zunächst offen. Eine offizielle Diagnose lag noch nicht vor.

Liverpool-Profi Isak verletzt sich ebenfalls

Für Liverpool ist die frühe Auswechslung dennoch der nächste personelle Dämpfer, nachdem schon Alexander Isak die schwedische Nationalmannschaft wegen einer leichten Verletzung verlassen musste.

Liverpool bestätigte bei Isak die vorzeitige Rückkehr vom Nationalteam. Der Stürmer wird die drei verbleibenden Partien Schwedens in der laufenden Länderspielphase verpassen und bei seinem Klub weiter untersucht.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.