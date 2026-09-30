Der jetzige Bundestrainer und einstige Liverpool-Teammanager verfolgt die Entwicklung um Manchester City recht entspannt.

Jürgen Klopp scherzte bei seinem Abschied vom FC Liverpool 2024 über eine nachträgliche Busparade. Nun holen den heutigen Bundestrainer die Zitate von damals ein, denn im Zuge des Finanzskandals um Manchester City drohen dem Topklub weitreichende Konsequenzen. Auch die Aberkennung der Titel wird als eine Maßnahme diskutiert. Doch das lässt Klopp kalt.

„Ich habe wirklich nicht viel darüber nachgedacht, aber ich habe es natürlich mitbekommen. Ich weiß auch, was ich darüber gesagt habe, dass wenn irgendwann eine Parade ist, ich komme, usw… Das fühlt sich heute nicht mehr so an. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl hätte, ich müsste noch mal eine Busparade haben“, sagte Klopp auf der DFB-Pressekonferenz am Mittwoch auf Nachfrage von SPORT1, ab wann er eine nachträgliche Meisterfeier in seinem Garten plane.

Jürgen Klopp (l.) und Pep Guardiola lieferten sich mit Liverpool und ManCity intensive Duelle um die englische Meisterschaft Jürgen Klopp (l.) und Pep Guardiola lieferten sich mit Liverpool und ManCity intensive Duelle um die englische Meisterschaft © IMAGO/Newscom World

Nachträgliche Titel? Klopp: „Es ist nicht so, dass ich das bräuchte“

„Ich bin weit davon entfernt, mich in irgendeiner Form darauf vorzubereiten. Und ich habe gar kein Gefühl dazu. Es ist nicht so, dass ich das bräuchte, dass ich ein paar Mal mehr englischer Meister war. Ich bin mit dem, was wir da erreicht haben, komplett fein“, ergänzte Klopp.

Am Dienstag hatte die Premier League bestätigt, dass Manchester City wegen schwerwiegender Verstöße gegen Finanzregeln offiziell für schuldig befunden wurde. Es geht um einen Zeitraum von neun Jahren von 2009 bis 2018. ManCity kann bis Freitag Einspruch einlegen, es drohen drastische Strafen bis hin zum Zwangsabstieg. Auch die Aberkennung von Titeln ist denkbar.

Klopp zieht den Hut vor Guardiola

Klopp trainierte den FC Liverpool von 2015 bis 2024 und war in der Zeit der Hauptrivale von City unter Pep Guardiola, dessen Leistung er unverändert hoch einschätzt.

„Mein Respekt vor Pep Guardiola und dem Fußball, den City in der Zeit, in der wir gegeneinander gespielt haben, gespielt hat und was für ein Gegner die für uns auf höchstem Niveau waren, ist viel zu groß, als dass ich jetzt irgendwas sagen könnte“, sagte Klopp.

DEINE MEINUNG

Er erinnerte sich vor allem an die sportlichen Duelle. „Wir haben uns auf dem Platz bekämpft, über das andere kann ich nichts sagen, weil ich nicht weiß, um was es da genau geht“, sagte Klopp: „Es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht sonderlich.“ Er warte die Entwicklung „ganz entspannt“ ab.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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