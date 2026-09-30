Jamie Carragher fordert, Manchester City Titel abzuerkennen - betont aber zugleich, dass es für die Spieler der unterlegenen Teams ein schwacher Trost sei.

Liverpool-Legende Jamie Carragher hat sich im großen Finanzskandal um Manchester City zu Wort gemeldet – und befunden, dass eine nachträgliche Umverteilung der von ManCity gewonnenen Trophäen ein Muster ohne Wert wäre.

Der 48-Jährige hält wenig davon, nach einem möglichen Titelentzug des Klubs Medaillen an unterlegene Klubs und Spieler neu zu vergeben. „Ich glaube nicht, dass es für diese Spieler einen Unterschied macht, wenn sie eine Medaille bekommen. Sie haben den Moment verloren“, sagte Carragher bei Sky Sports.

Zugleich sprach Carragher sich klar dafür aus, City die in dem betroffenen Zeitraum gewonnenen Titel aus der eigenen Erfolgsliste zu streichen: „Ich finde, die Titel und Trophäen von Manchester City aus dieser Zeit sollten aberkannt werden.“

ManCity-Skandal: Liverpool-Legende Carragher zwiegespalten

Eine unabhängige Kommission hatte City wegen sämtlicher schwerwiegender Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League über neun Spielzeiten schuldig gesprochen. Nach Angaben der Liga wurden Einnahmen künstlich erhöht und Kosten um mehr als 900 Millionen Pfund – umgerechnet rund 1,05 Milliarden Euro – gesenkt, um die Regeln zu umgehen. ManCity kündigte Berufung gegen das Urteil an.

Carragher sieht den eigentlichen Schaden jedoch nicht in fehlenden Auszeichnungen, sondern in den verlorenen Erinnerungen von Spielern und Fans. „Es geht nicht um Medaillen, sondern um Gefühle – und genau das hat Manchester City genommen“, sagte der 48-Jährige mit Blick auf Finals, Meisterschaftsentscheidungen und die Feiern danach.

Sein Ex-Klub Liverpool könnte bei einem Entzug unter anderem die Meisterschaft aus der Saison 2013/14 sowie den Ligapokal von 2016 zugesprochen bekommen, doch der bis 2013 aktive Carragher findet: Die damaligen Emotionen ließen sich nicht nachträglich ersetzen.

DEINE MEINUNG

„Ich hatte genug Glück, um ein paar Medaillen zu gewinnen, aber die schaue ich mir später nicht mehr an“, berichtete der englische Ex-Nationalspieler: „Was mir was bedeutet, sind diese gewissen Momente: Ich erinnere mich an Abpfiff des Schiedsrichters nach einem großen Spiel, daran, wie Jerzy Dudek im Champions-League-Finale 2005 einen Elfer gehalten hat. Die Spieler, die ManCity um diese Momente beraubt hat, werden dieses Gefühl nie wieder bekommen.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.