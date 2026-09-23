Arsenal erzielt wohl Einigung mit Arteta

FC Arsenal, amtierender englischer Meister, will seinen Erfolgstrainer Mikel Arteta langfristig halten. Eine vorzeitige Einigung sei schon erzielt worden.

Mikel Arteta soll seinen Vertrag beim FC Arsenal vorzeitig langfristig verlängern. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll eine grundsätzliche mündliche Einigung bereits erzielt worden sein. Die Vertragsverhandlungen haben im Mai begonnen. Es sollen nur noch Einzelheiten beschlossen werden, bevor der Verein die Meldung offiziell verkündet.

Der Spanier ist in seinem letzten Vertragsjahr und die Arsenal-Bosse wollen ihren Erfolgscoach langfristig halten. Arteta selbst kommentierte die Verhandlungen mit Optimismus: „Ich glaube, wir sind uns alle sehr einig. Für die Fans gibt keinen Grund zur Sorge. Ich glaube, wir haben beide denselben Ehrgeiz und denselben Willen.“

Mikel Arteta posiert mit der Premier League Trophäe Mikel Arteta posiert mit der Premier League Trophäe © IMAGO/Sportimage

Der Baske ist nach Pep Guardiolas Abgang von Manchester City mit einigem Abstand der dienstälteste Trainer Englands. Seit Dezember 2019 ist er schon im Amt. In den europäischen Top-Ligen ist nur Diego Simeone bei Atlético Madrid noch länger im Dienst (seit 2011).

Artetas Vertrag ist einer der lukrativsten der Welt

Über die neue Vertragslänge ist bisher nichts bekannt. Es wird aber vermutet, dass der neue Vertrag – ebenso wie der letzte – für mindestens drei Jahre verlängert werden soll. Damit würde Arteta mindestens ein Jahrzehnt lang an der Seitenlinie der Gunners stehen.

Eine erhebliche Gehaltserhöhung soll auch Teil des neuen Kontrakts sein. Derzeit liegt das jährliche Gehalt des 44-Jährigen bei 10 Millionen Pfund. Hinzu kommen noch leistungsabhängige Boni. Weltweit ist er damit hinter Simeone und Simone Inzaghi (Al-Hilal) der bestbezahlte Fußballtrainer.

DEINE MEINUNG

„Der neue Sir Alex Ferguson der Premier League“

Dass der amtierende englische Meister mit Arteta verlängern will, dürfte niemanden überraschen. Seit seinem Amtsantritt hat er den Verein komplett transformiert. The Sun meinte „die Gunners wurden nach ihm geformt“. Der Kaderwert wurde in den letzten sieben Jahren mehr als verdoppelt. Letzte Saison kam nach drei Vizemeisterschaften in Serie endlich der erste Meistertitel seit 2004. Hinzu kommt noch das Champions League Finale, das nur knapp gegen PSG verloren ging.

Liverpool-Legende und Sky-Experte Jamie Carragher beschrieb die Entwicklung des Spaniers nach einem PL-Spiel gegen Sunderland: „Arteta wird zum neuen Sir Alex Ferguson der Premier League.“ Damit spielt er auch auf die steigende Macht an, die sich der 44-Jährige als Dienstältester in seiner Liga erarbeitet hat.

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